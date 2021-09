Chân dung tên khủng bố cuồng tín Hồi giáo mưu toan giết người ở Tân Tây Lan

Auckland, Tân Tây Lan: Trong hôm thứ bảy ngày 4 tháng 9, cơ quan an ninh Tân Tây Lan đã công bố danh tính của tên khủng bố cuồng tín, dùng dao đâm 6 người trọng thương, ở một siêu thị trong thành phố Auckland, trong hôm thứ sáu.

Bị cáo đã bị cảnh sát bắn chết trong vòng 60 giây, khi tên này dùng dao đâm người.

Bị cáo tên là Ahamed Aathil Mohamed Samsudeen năm nay 32 tuổi là một người tỵ nạn đến Tân Tây Lan từ xứ Sri Lanka.

Vụ đâm người diễn ra ở siêu thị Countdown trong vùng New Lynn, Auckland.

Theo nữ thủ tướng Jacinda Ardern của Tân Tây Lan thì tên khủng bố này đã được cơ quan an ninh theo dõi 24 tiếng một ngày, nhưng hắn cũng tìm cách đâm người.

Theo những tin tức thông báo thì tên khủng bố đến Tân Tây Lan vào tháng 10 năm 2011 và hai năm sau được thâu nhận vào là người tỵ nạn.

Tuy nhiên vì những hành vi khủng bố , tên này đã bị tù và chính quyền Tân Tây Lan đã hủy bỏ việc thâu nhận tên này vàpo năm 2018 nhưng việc trục xuất hắn khỏi Tân Tây Lan không dễ dàng gì!