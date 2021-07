Cảnh sát truy tầm một người Việt về tội bạo hành và cướp bóc tài sản một phụ nữ

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 24 tháng 7, cảnh sát thành phố Toronto đang truy tầm một người đàn ông gốc Việt, liên quan đến việc bạo hành và cướp bóc tài sản diễn ra ở vùing phía tây thành phố.

Theo bản công bố thì vụ bạo hành và cướp bóc tài sản diễn ra vào khoảng 6 giờ 30 chiều ngày 4 tháng 7 tại khu vực đường Old Weston Road và St Clair Avenue West.

Cũng theo nguồn tin của sở cảnh sát thi một người đàn ông đã đẩy một phụ nữ xuống mặt đường, đấm liên tiếp vào mặt nạn nhân và sau đó bóp cổ nạn nhân cho đến khi người này bất tỉnh.

Khi người phụ nữ tỉnh, thì người đàn ông này liên tục đấm vào mặt nạn nhân và cướp tài sản của người phụ nữ này trước khi tẩu thoát.

Sở cảnh sát cũng cho biết là nghi can và nạn nhân quen biết nhau, nhưng không nói thêm chi tiết về sự quen biết này.

Nghi can là ông Du Văn Dương, 34 tuổi và có thể cư ngụ trong khu vực xung quanh thành phố Oshawa.