Cảnh sát tịch thu trên 100 ngàn Mỹ kim tiền mặt của một người Việt

Oklahoma City: Theo những tin tức vừa loan báo trong hôm chúa nhật ngày 17 tháng 10 thì trong tháng tư trước đó, cảnh sát tuần lưu xa lộ ở tiểu bang Oklahoma đã tịch thu trên 100 ngàn Mỹ kim tiền mặt của một người Việt.

Hiện nay người đàn ông Việt này đã kiện sở cảnh sát tuần lưu xa lộ của tiểu bang Oklahoma để đòi lại số tiền lớn bị tịch thu này.

Theo bản tin thì vào tối ngày 19 tháng 4 vừa qua, cảnh sát tuần lưu đã bất ngờ chận xét một chiếc xe BMW sedan trên xa lộ liên bang 40 gần thành phố Oklahoma.

Trên xe có hai nhà doanh gia ở tiểu bang New Mexico là ông Năng Thái và ông Weichuan Liu.

Cảnh sát đã lục xét và tìm thấy trên 100 ngàn Mỹ kim tiền mặt và họ đã tịch thu vì cho đây là tiền mua bán ma túy?

Tuy nhiên theo lời chủ nhân của số tiền này là ông Năng Thái, thì ông ta đem tiền đi mua một nông trại rộng 10 mẫu tây (acre).

Theo lời ông Thái năm nay 51 tuổi thì ông ta không hiểu tại sao cảnh sát chận xét xe ông, khi ông ta lái xe với tốc độ trong phạm vi quy định?

Ông Thái là cư dân ở thành phố Albuquerque, tiểu bang New Mexico và có 2 con.

Cũng theo sở cảnh sát tuần lưu thì người đàn ông ngồi cùng xe với ông Thái, ông Liu đã từng can tội trồng cần sa bất hợp pháp ở tiểu bang California vào năm 2017.

Theo lời ông Thái thì số tiền bị cảnh sát tịch thâu là số tiền ông ta dành dụm trong nhiều năm, để mua nông trại.

Hai người được thả, không bị buộc tội kể cả tội chạy xe quá tốc độ, nhưng cảnh sát tuần lưu đã không trả lại số tiền mặt trên 100 ngàn Mỹ kim này!

Cũng theo ông Thái thì số tiền mà cảnh sát tịch thu của ông là $131,500 chứ không phải $121,500 như cảnh sát đã loan báo.

Theo luật liên bang thì các cơ quan an ninh có quyền tịch thu tiền mặt nếu có những nghi ngờ số tiền đó là tiền của các cuộc mua bán ma túy bất hợp pháp.

Trong năm nay số tiền mà cảnh sát ở khu vực thành phố Oklahoma tịch thu và cho là tiền buôn bán ma túy lên đến hàng chục triệu Mỹ kim.