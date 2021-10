Nước Nhật đã thành công trong cuộc chiến chống đại dịch covid

Tokyo: Một trong những quốc gia trên thế giới đã thành công trong cuộc chiến chống covid là nước Nhật.

Thật thế vào giữa tháng 8 năm nay 2021, hàng ngày có đến gần 6 ngàn cư dân nước Nhật bị nhiểm covid, so với con số dưới 100 người như hiện nay.

Nếu có dịp dạo chơi trên các đường phố ở thành phố Tokyo trong ngày 18 tháng 10, người ta sẽ thấy những quán rượu đông người, những chuyến xe lửa chở đầy hành khách. Cuộc sống của những người dân nước Nhật đã dường như trở lại như trước thời có đại dịch.

Trong những tháng qua khi có đại dịch, chính quyền nước Nhật đã chưa ra lệnh phong tỏa cư dân như các quốc gia Âu Châu và ở cả Canada.

Thay vào việc bắt phong tỏa, chính quyền Nhật đã

ban hành những lệnh khẩn cấp nhắm vào từng khu vực có nhiều người bị lây nhiễm.

Nguyên do nào giúp cho nước Nhật thành công trong cuộc chiến chống covid?

Theo nhận định của những bình luận gia thì có nhiều lý do giúp Nhật thành công như là thời tiết xấu trong tháng 8 khiến cư dân Nhật không ra khỏi nhà, cuộc chủng ngừa covid đã được chính quyền Nhật phát động nhanh chóng giúp ngăn ngừa được nhiều lây nhiễm, ra lệnh giới nghiêm ngay lập tức ở những khu vực giải trí có nhiều người bị nhiễm covid, và nhất là cư dân nước Nhật đã tuân hành việc giữ khoảng cách xã hội và đeo khẩu trang.

Những người trẻ tuổi ở Nhật cũng là những người hăng hái đi chủng ngừa covid, không như những người trẻ ở nhiều quốc gia khác.

Hiện nay trên 70 phần trăm cư dân của nước Nhật đã được chủng ngừa covid hoàn toàn.

Theo bác sĩ Kazuhiro Tateda, giáo sư môn vi rút học của trường đại học y khoa Tokyo thì việc chủng ngừa covid nhanh chóng cho những người trẻ nước Nhật, đã giúp tạo ra một sự “lây nhiễm bầy đàn” và khiến con vi rút corona không lan tràn được.

Tính đến nay có trên 1.7 triệu người Nhật bị nhiễm covid và có trên 18 ngàn người chết.

Đeo khẩu trang vẫn là chuyện quan trọng nhất trong việc ngăn ngừa lây nhiễm không những ngăn những con vi rút corona mà còn giúp ngăn những vi rút bệnh cúm trong mùa đông sắp đến?

Anh Mitzuki Kawano, sinh viên đại học đã nói là anh ta xem việc đeo khẩu trang khi ra ngoài đường là một chuyện bình thường vì anh vẫn lo ngại bị nhiễm covid.

Một sinh viên đại học khác là cô Alice Kawaguchi nói là cô không đứng gần những ai không đeo khẩu trang.

Trông người lại nghĩ đến ta, nếu so sánh với nước Nhật thì Canada cũng có rất nhiều hy vọng thành công trong cuộc chiến chống covid trong vài tuần sắp tới: có trên 70 phần trăm cư dân nước Nhật được chủng ngừa hoàn toàn so với Canada đã có trên 72 phần trăm cư dân gồm từ trẻ sơ sinh trở lên đã được chủng ngừa covid. Nước Nhật có trên 1.7 triệu người nhiễm covid và trên 18 ngàn ngưới chết với dân số trên 125 triệu người, so với Canada có 38 triệu dân và có trên 1.6 triệu người nhiễm covid và trên 28 ngàn người chết.