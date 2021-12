Cảnh sát thành phố Sydney mở rộng cuộc tìm kiếm một phụ nữ Việt bị mất tích.

Sydney, Úc Đại Lợi: Trong hôm thứ sáu ngày 9 tháng chạp, sở cảnh sát thành phố Sydney, Úc Đại Lợi đã phối hợp với các cơ quan an ninh trong khu vực, mở rộng cuộc tìm kiếm một phụ nữ gốc Việt bị mất tích.

Cô Sarah Nguyễn năm nay 29 tuổi, đã rời nhà ở đường William St trong vùng Woolloomooloo vào lúc 2 giờ 30 chiều hôm thứ hai ngày 6 tháng chạp năm nay 2021, và đây là lần chót người ta trông thấy cô Sarah.

Các cơ quan an ninh đã mở rộng cuộc tìm kiếm với trực thăng, chó săn cũng như hàng trăm nhân viên an ninh.

Người ta thấy các cảnh sát ở các khu vực bờ sông cũng như các khu cây cối rậm rạp xung quanh khu vực nhà của cô Sarah cũng như khu vườn Botanical Garden trong thành phố Sydney