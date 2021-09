Cảnh sát thành phố Everett, tiểu bang Washington tìm thân nhân của một người Việt bị giết 17 năm trước.

Everett: Sau khi bắt giữ một tình nghi là thủ phạm giết một người Việt 17 năm trước, các thám tử của sở cảnh sát thành phố Everett, tiểu bang Washington đã không tìm được thân nhân của người đã chết.

Vào ngày 23 tháng 10 năm 2004, một nhóm người trong số này có nạn nhân là Hoàng văn Nguyễn 31 tuổi, và nghi can giết người, đến phụ giúp gia chủ trong một công việc sửa sang tại căn nhà số 7700 block of Harderson Road.

Sau khi phụ giúp, gia chủ đã mời ăn tối cho cả nhóm và trong bữa tiệc có rượu bia.

Một cuộc đối thoại đã trở thành gây cấn và bạo động. Nạn nhân Hoàng Văn Nguyễn đã bị đâm chết, và lúc đó các thám tử cảnh sát không tìm ra nghi can.

Mới đây một thám tử giở lại hồ sơ vụ giết người; liên lạc với gia chủ.

Nhờ những dữ kiện vừa được cung cấp, cảnh sát thành phố Everett đã bắt được nghi can là một người đàn ông 48 tuổi, cư ngụ ở thành phố Seattle.

Tuy nhiên hiện nay các cơ quan an ninh đã không tìm được thân nhân của nạn nhân Hoàng Văn Nguyễn và đang công bố trong cộng đồng người Việt, nhờ tìm tung tích của bất kỳ thân nhân của nạn nhân.

Những ai biết hay thân nhân của ông Hoàng, xin liên lạc với sở cảnh sát thành phố Everett ở số 425-257-8450