Cảnh sát phá vỡ một băng đảng trồng cần sa lớn ở Ontario.

Middlesex, Ontario: Trong cuộc họp báo diễn ra trong hôm thứ tư ngày 17 tháng 11, sở cảnh sát tỉnh bang Ontario OPP và sở cảnh sát thành phố London đã loan báo việc các cơ quan an ninh này phá vỡ một băng đảng trồng cần sa lớn ở miền nam tỉnh bang Ontario.

Tuy cần sa đã được hợp thức hóa lưu hành ở Canada, nhưng vẫn có những tổ chức lén lút trồng cần sa bất hợp pháp, và bán cần sa cho kẻ nghiền với giá rẻ hơn giá chính thức.

Trong những tháng qua, số lượng cần sa và cocaine lưu hành bất hợp pháp gia tăng ở khu vực thành phố London, tỉnh bang Ontario và đã khiến các cơ quan an ninh phối hợp mở cuộc điều tra.

Trong cuộc họp báo thanh tra cảnh sát Jim Walker đã gọi băng đảng trồng cần sa vừa bị bắt giữ là một băng đảng có những hoạt động tinh vi: chúng có một trang mạng quảng cáo việc bán cần sa và có hệ thống đưa ma túy đến cho khách hàng trong khu vực các thành phố London, Kitchener, Hamilton và Toronto cũng như cũng có những phương tiện gửi ma túy cho khách hàng trên toàn Canada, Âu Châu và Nam Mỹ.

Vào ngày 3 tháng 11 vừa qua, cảnh sát đã mở cuộc lục soát ở 15 địa điểm ở 6 thành phố miền nam tỉnh bang Ontario và đã tịch thu được một số lượng ma túy lớn gồm hàng ngàn ký lô cần sa, cocaine, oxycodone trị giá khoảng 32 triệu dollars.

Ngoài số ma túy cảnh sát còn tịch thu 6 vũ khí và đạn dược và $53,000 tiền mặt.

Ngoài ra cảnh sát còn tịch thu 6 xe hơi đủ loại trị giá khoảng 163 ngàn dollars.

Cảnh sát bắt giữ 21 nghi can mà tất cả đều liên quan đến một băng đảng tội ác hoạt động ở miền nam tỉnh bang Ontario.