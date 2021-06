Cảnh sát Đài Bắc giải cứu một người Việt bị băng đảng bắt cóc.

Đài Bắc, Đài Loan: Theo những tin tức loan báo thì một người Việt làm việc ở Đài Bắc, bị một nhóm băng đảng người Việt bắt cóc vì thiếu nợ không trả, đã được các cơ quan an ninh giải cứu kịp thời.

Nạn nhân đã bị bắt cóc vào ngày 2 tháng 6 và bị mang đi từ quận Nantou sang quận Changhua.

Các giới chức an ninh đã nhanh chóng xác định được tên tuổi nạn nhân và nơi giam giữ và đã mở cuộc giải cứu kịp thời tại một căn nhà ở thị trấn Beidou trong quận Changhua.

Cảnh sát cũng bắt giữ 8 người Việt khác trong một băng đảng tội ác chuyên nghề bắt cóc tống tiền các đồng hương đang làm việc tại Đài Loan.

Cảnh sát cũng tịch thu những vũ khí dùng để bắt cóc người của băng đảng người Việt này gồm súng BB bắn đạn chì, rìu, mã tấu, gậy đánh dã cầu và ma túy .

Theo cuộc điều tra thì nạn nhân bị bắt cóc vì nợ băng đảng này số tiền 100 ngàn Đài Tệ ( 3,629 Mỹ kim) mà không có tiền trả.

8 nghi can của băng đảng Việt cũng bị buộc thêm tội là vi phạm lệnh phong tỏa, tụ tập trên 5 người ở một địa điểm.

Nạn nhân là một người Việt qua Đài Loan làm việc theo hợp đồng mà tên tuổi của người này không được tiết lộ.