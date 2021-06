Cảnh sát tịch thu 174 cân Anh cần sa tại phi trường Atlanta

Atlanta: Theo những tin tức thông báo hôm thứ bảy ngày 5 tháng 6, cơ quan an ninh phi trường quốc tế Atlanta đã bắt giữ 4 nghi can và tịch thu 174 cân Anh cần sa ( 79 ký lô) tại phi trường Hartsfield Jackson ở Atlanta.

Có ít nhất 5 va ly chứa cần sa đã được chuyển qua khu kiểm soát hành lý.

Cảnh sát đã bắt giữ 4 nghi can là những người đã đến nhận những va ly này ở khu nhận hành lý tại phi trường.

Trị giá của số cần sa tịch thu này lên đến 700 ngàn Mỹ kim.

Trong 4 nghi can bị bắt giữ có hai người gốc Á Châu là hai phụ nữ Naly Tong 29 tuổi và Keomanyvanh Tong 33 tuổi. Một phụ nữ khác cũng bị bắt giữ là Nicole Golden 47 tuổi, và người đàn ông Javis Sheppard, 33 tuổi.

Số cần sa tịch thu được trên chuyến bay từ thành phố Seattle đến thành phố Atlanta.

Tưởng cũng nên nói thêm là tuy cần sa đã được hợp thức hóa tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, nhưng trên lãnh vực liên bang, vẫn là đồ quốc cấm.