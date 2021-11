Cảnh sát bắt giữ một băng đảng người Hoa liên quan đến việc mại dâm và buôn người

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 12 tháng 11, sở cảnh sát đã bắt giữ 6 thành viên của một băng đảng tội ác người Hoa, có liên quan đến việc mại dâm và buôn người từ nước ngoài vào Canada.

Chiến dịch bài trừ băng đảng có tên là dự án Eonni khởi sự từ tháng 11 năm 2020, sau khi có những tin báo là có một băng đảng tội ác hoạt động dưới danh nghĩa mạng internet có tên là Moon Waiting VIP.

Theo phát ngôn viên của sở cảnh sát vùng York trong vùng đại thủ phủ Toronto thì băng đảng núp dưới danh hiệu mạng Moon Waiting VIP có liên quan đến việc buôn người trong vùng đại thủ phủ Toronto.

Với sự phối hợp của các lực lượng cảnh sát trong vùng đại thủ phủ Toronto, sở cảnh sát vùng York đã xin lệnh khám xét 20 địa điểm và phần lớn những địa điểm này là những nhà chứa gái mại dâm.

6 nghi can bị bắt giữ và cảnh sát tịch thu gần 4 triệu dollars tiền mặt, một số lượng cần sa trị giá 3 triệu dollars và 34 vũ khí đủ loại.

Cảnh sát cũng giải cứu được 7 nạn nhân của những vụ buôn người.

Nghi can cầm đầu băng đảng tên là Di Luan 38 tuổi, còn có các tên khác như Andy Luan, Vincent Luan, Chia Hao Cheng…

5 nghi can còn lại là Geoffrey Payumo 51 tuổi, Jia Zhi Li, 47 tuổi, một phụ nữ 28 tuổi tên là Ziyou Zhang ,Harold Lai, 40 tuổi , và Jing Jin, 41 tuổi.