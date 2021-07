Canada tặng 17,7 triệu liều AstraZeneca cho các nước nghèo

Canada sẽ quyên tặng gần 18 triệu liều vaccine Oxford-AstraZeneca cho các nước nghèo hơn, nhưng vẫn giữ hàng triệu liều vaccine mRNA cho các mũi tiêm thứ ba trong khi Tổ chức Y tế Thế giới đang kêu gọi nhiều lòng hảo tâm hơn để loại bỏ Covid-19 trên toàn cầu.

Tổng trưởng Công vụ và Mua sắm Anita Anand hôm thứ Hai 12/7 cho biết: “Trong khi người Canada tiếp tục dẫn đầu thế giới về quản lý vaccine, chúng tôi biết rằng có nhiều bức tranh rất khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi cũng biết rằng đại dịch này sẽ không kết thúc cho đến khi nó kết thúc ở khắp mọi nơi”.

Bà nói rằng sau khi thảo luận với các tỉnh bang, chính phủ liên bang xác định những liều vaccine này là đang dư thừa do nhu cầu đối với vaccine AstraZeneca đã được đáp ứng. Bà cho biết Canada sẽ quyên góp 17,7 triệu liều được cho là từ Hoa Kỳ đưa vào Canada thông qua một thỏa thuận mua trước với AstraZeneca.

Các liều vaccine này sẽ được cung cấp cho các quốc gia có thu nhập thấp thông qua liên minh chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX. Vấn đề thời gian vẫn đang được bàn tính

Canada đã bảo đảm 20 triệu liều vaccine AstraZeneca thông qua thỏa thuận mua trước, nhưng nhu cầu đối với loại vaccine đó đã giảm đáng kể do nguồn cung vaccine mRNA của Pfizer-BioNTech và Moderna sản xuất đã gia tăng.

Canada đang trên đà nhận 68 triệu liều vaccine vào cuối tháng Bảy, đủ để tiêm chủng đầy đủ cho hầu hết 38 triệu dân. Trẻ em dưới 12 tuổi hiện không đủ điều kiện để chích ngừa Covid-19.

Tại buổi thông báo hôm 12/7, bà Anand cho biết 44 triệu liều Moderna và 51 triệu liều từ Pfizer-BioNTech dự trù sẽ đến nước này vào cuối tháng Chín.

Không rõ khi nào, hoặc liệu người Canada sẽ cần tiêm liều vaccine thứ ba hay không, nhưng đó là một lý do mà bà Anand đưa ra là tại sao hiện tại không có kế hoạch quyên tặng vaccine Pfizer hoặc Moderna.

Bà Anand cho biết: “Chúng tôi vẫn đang theo dõi sự phát triển của khoa học trong lĩnh vực này xét về nhu cầu tiềm năng cho việc tiêm mũi thứ ba, và vì vậy chúng tôi đang bảo đảm rằng chúng tôi có sẵn nguồn cung vaccine này để có thể phục vụ nhu cầu của người dân Canada trong ngắn hạn và dài hạn. Bất kỳ quyết định nào về việc quyên tặng các liều thuốc đều cần được thực hiện bởi Cơ quan Y tế Công cộng Canada phối hợp với các tỉnh bang và vùng lãnh thổ”.

Hồi tháng 4, Canada đã công bố một thỏa thuận để nhận 35 triệu mũi tiêm tăng cường từ Pfizer vào năm 2022 và 30 triệu khác vào năm 2023, trong trường hợp cần thiết.

