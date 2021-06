Canada đặt mua thêm vaccine Pfizer để đủ tiêm hai liều cho 25,5 triệu dân

Thủ tướng Justin Trudeau cuối tuần qua thông báo rằng chính phủ sẽ mua thêm 3 triệu liều vaccine từ Pfizer so với kế hoạch ban đầu – một nỗ lực nhằm bảo đảm thêm loại sản phẩm đã trở thành trụ cột trong chiến dịch tiêm chủng của Canada.

Ông Trudeau cho biết đơn đặt hàng 48 triệu liều Pfizer cho Canada sẽ được giao đầy đủ vào tháng 8. Các giới chức ban đầu mong đợi toàn bộ các lô hàng của Canada sẽ đến vào khoảng giữa tháng Bảy và tháng Chín.

Ủy ban Cố vấn Quốc gia về Tiêm chủng gần đây đã sửa đổi các hướng dẫn để cho phép một số người đã tiêm liều thứ nhất AstraZeneca được lựa chọn liều thứ hai là sản phẩm Pfizer. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với sản phẩm Pfizer, chính phủ liên bang đã đặt hàng thêm ba triệu liều, dự trù sẽ đến tay khách hàng vào tháng 9. Điều đó có nghĩa là Canada đang trên đà nhận được 51 triệu liều trong năm nay – đủ tiêm đầy đủ cho 25,5 triệu dân.

Thủ tướng cho biết Canada sẽ nhận được hơn hai triệu liều Pfizer mỗi tuần cho đến cuối tháng Tám. Chín triệu liều sẽ đến trong tháng Bảy và 9,1 triệu liều được trông đợi vào tháng Tám – nguồn cung sẽ bảo đảm cho Canada đáp ứng mục tiêu tiêm chủng hoàn toàn cho tất cả những người Canada muốn tiêm vào cuối tháng Chín.

Việc cung cấp Pfizer sớm hơn và nhiều hơn sẽ lấp đầy khoảng trống do Moderna để lại. Nhà sản xuất vaccine có trụ sở tại Massachusetts này đã gặp vấn đề về sản xuất tại các nhà máy ở châu Âu và đã nhiều lần sửa đổi hoặc lùi ngày giao hàng.

Canada đã nhận được 5,7 triệu liều từ Moderna nhưng các chuyến hàng của công ty đã được giao không đều đặn hoặc ít hơn dự trù kể từ ngày 1/4. Moderna đã giao hoặc lên lịch giao ít hơn một nửa trong số 12,3 triệu liều được hứa hẹn ban đầu cho tam cá nguyệt thứ hai.

Với 25 triệu liều đã được tiêm cho đến nay, 65% tất cả những người Canada đủ điều kiện – từ 12 tuổi trở lên – đã nhận được ít nhất một liều vaccine Covid-19.

Ông Trudeau cho biết Canada có tỷ lệ công dân được tiêm liều đầu tiên cao nhất trong số các nước G20. Nhưng có ít người Canada đã tiêm liều thứ hai. Chỉ 6,5% dân số được tiêm chủng đầy đủ.

Thủ tướng nói: “Càng nhiều người được tiêm chủng, tất cả chúng ta càng an toàn và tất cả chúng ta càng sớm vượt qua cuộc khủng hoảng này. Bạn có thể hy vọng vào mùa hè và mùa thu này. Hãy bắt đầu hướng tới nhiều hơn những gì chúng ta yêu thích, từ cắm trại đến ăn tối với bạn bè”.

LT (Theo CBC)