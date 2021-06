Các hãng hàng không thúc giục mở cửa biên giới Mỹ – Canada

Các hãng hàng không ở Mỹ và Canada đang thúc đẩy chính phủ liên bang ở Ottawa mở lại biên giới giữa hai nước và cho phép thêm nhiều chuyến bay hơn.

Theo bản tin của Baystreet ngày 7/6, trong một bức thư chung được gửi cho 3 Tổng trưởng nội các Canada, Hội đồng các hãng hàng không Quốc gia Canada và Các hãng hàng không Mỹ (Airlines for America) cho biết, chính phủ nên “trình bày rõ ràng cách thức và thời điểm chúng tôi sẽ khởi động lại việc đi lại bằng đường hàng không giữa Canada và Mỹ, với mục tiêu đưa ra kế hoạch trước ngày 21/6”.

Airlines For America đại diện cho các công ty vận chuyển lớn như American Airlines và Southwest Airlines cũng như các công ty chuyển hàng FedEx và UPS (United Parcel Service).

Tuần trước, một cơ quan cố vấn liên bang của Canada cho biết có thể an toàn để bắt đầu nới lỏng các quy định áp dụng cho hầu hết đại dịch đã làm ảnh hưởng đến việc đi lại giữa hai quốc gia.

Hiện giờ, hầu hết những người nhập cảnh vào Canada phải chịu cách ly 14 ngày, và những người đến qua các phi cảng được cho là phải ở tối đa 3 ngày tại một khách sạn được phê duyệt trong khi chờ kết quả xét nghiệm.

Nhóm cố vấn của chính phủ ở Ottawa nói rằng những du khách đã được tiêm chủng đầy đủ nên được miễn cả cô lập và xét nghiệm virus trước khi khởi hành, và Canada nên bỏ hoàn toàn việc cô lập tại khách sạn.

Tuy nhiên, Thủ tướng Justin Trudeau vẫn chưa phác họa thời biểu mở cửa trở lại, mà chỉ cho biết nó sẽ phụ thuộc vào các ca nhiễm và mức độ tiêm chủng.

Theo dữ liệu do Cơ quan An ninh Vận tải tổng hợp, mức độ hành khách nội địa của Hoa Kỳ đã hồi phục hơn 2/3 mức của năm 2019 trong bảy ngày qua,.

Về mặt quốc tế, theo Airlines for America, Mexico tiếp tục đón nhận du khách Mỹ trong thời kỳ đại dịch và đã trở thành điểm đến ở nước ngoài phổ biến nhất cho đến nay đối với du khách Mỹ.

Thế Lai

(Theo Baystreet.ca)