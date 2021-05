Canada đang thảo luận về “chứng nhận vaccine” để dân Canada du lịch trở lại

Tổng trưởng Y tế liên bang Patty Hajdu cho biết chính phủ đang bàn về khái niệm “sổ thông hành vaccine” và sẽ đưa ra một hình thức chứng nhận để cho phép những người Canada đã tiêm chủng được đi du lịch quốc tế trở lại.

Bà Hajdu nói với CBC trong một cuộc phỏng vấn phát sóng ngày hôm 1/5 rằng “người Canada muốn đi du lịch và người Canada cần chuẩn bị để có thể đi du lịch quốc tế”.

Khi các quốc gia đạt được tiến bộ trong việc tiêm chủng vaccine Covid-19, một cuộc tranh luận đang nóng lên về việc làm thế nào để vực dậy lãnh vực du lịch quốc tế đã bị san phẳng bởi đại dịch toàn cầu.

Cuộc thảo luận đó tập trung vào ý tưởng về thông hành kỹ thuật số hoặc giấy chứng nhận vaccine cho phép công dân của một quốc gia chứng minh với các giới chức biên giới ở quốc gia khác rằng họ đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc đã xét nghiệm âm tính với virus.

Liên minh Châu Âu đang thảo luận với Hoa Kỳ về chương trình “Chứng chỉ Xanh Kỹ thuật số” của Châu Âu, có nghĩa là người Mỹ có thể đến thăm lục địa này ngay trong mùa hè này.

Hồi tháng 3, bà Hajdu nói với các phóng viên rằng chủ đề này đã được đưa ra trong cuộc họp giữa các tổng trưởng y tế trong nhóm G7. Kể từ đó, các cuộc thảo luận với các đồng minh vẫn tiếp tục.

Bà nói với người dẫn chương trình của CBC: “Tôi đang họp thường xuyên với các đối tác G7 và đây là một cuộc thảo luận về cách thức nó có thể trông như thế nào và chúng ta có thể có một số cách tiếp cận tiêu chuẩn hóa cho vấn đề này”.

Chứng chỉ Xanh Kỹ thuật số được dự trù của EU là một tài liệu có thể được mang theo trên điện thoại thông minh. Nó sẽ cho các giới chức ở các quốc gia khác biết rằng người mang nó đã được tiêm chủng, loại vaccine đã được sử dụng, liệu họ có xét nghiệm âm tính hay không và liệu họ đã từng khỏi bệnh Covid-19 hay không.

Từng quốc gia của EU sẽ chịu trách nhiệm cấp chứng chỉ. Các quốc gia thành viên EU sẽ phải chấp nhận những du khách có giấy chứng nhận hợp lệ miễn là họ đã được tiêm cùng loại vaccine được chấp thuận sử dụng ở EU.

Đại sứ EU tại Canada, Melita Gabric nói với chương trình The House của CBC: “Tôi muốn nói rằng mục tiêu của chúng tôi là mở cửa biên giới càng sớm càng tốt … khi điều đó là an toàn, an toàn cho người châu Âu và an toàn cho du khách từ các quốc gia khác, kể cả từ Canada”.

Bà Hajdu cũng hàm ý rằng Canada đang xem xét một ứng dụng hiện có sẵn. Bà nói: “Theo quan điểm của chúng tôi, chúng ta đã có một chút khởi đầu về vấn đề nhập cảnh Canada vì chúng ta có ứng dụng ArriveCan, cho phép kiểm tra bằng chứng kỹ thuật số … và nhiều loại tài liệu khác mà mọi người phải nộp để nhập cảnh Canada. Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác quốc tế để bảo đảm rằng bất cứ điều gì thế giới sử dụng, người Canada sẽ có tài liệu theo định dạng thích hợp”.

Ứng dụng ArriveCan là bắt buộc đối với hầu hết mọi người Canada vào Canada bằng đường bộ hoặc đường hàng không. Ứng dụng cho phép hành khách máy bay đặt phòng lưu trú trong ba ngày bắt buộc tại một khách sạn được chính phủ ủy quyền. Ứng dụng này cũng cho phép khách du lịch đăng ký kết quả kiểm tra Covid-19 trước và sau khi họ đến Canada, cung cấp thông tin chi tiết cho các nhân viên biên giới về kế hoạch cách ly của họ nếu họ đi qua biên giới đất liền.

