Cách trẻ lâu không già của người thiết kế thời trang Vera Wang

New York: Vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, người thiết kế thời trang áo cưới, Vera Wang đã ăn mừng sinh nhật thứ 72 của bà trong một chương trình của The Jimmy ở thành phố New York.

Xuất hiện trong chiếc váy màu hoàng yến, người thiết kế mà tuổi đời trên 7 bó, nhìn trẻ trung như một phụ nữ 30 tuổi.

Trên 400 ngàn người đã vào Instagram chiêm ngưỡng hình ảnh của nhà thiết kế Wang và đã khiến bà phải sửng sốt.

Cũng rất nhiều người đã hỏi bà Wang là cách nào giúp cho bà giữ được những nét thanh xuân?

Và sau đây là những câu trả lời của nhà thiết kế thời trang:



1. Quan trọng nhất vẫn là tập thể dục.

Nhà thiết kế Wang trước đây từng tranh giải vũ trượt tbăng nghệ thuật Hoa Kỳ vào năm 1968, và cho tới nay vẫn tập thể dục đều đặn. Bà đạp xe đạp và tập tạ.

Bà Wang cũng nói là bà không tập nặng chỉ dùng những tạ nặng 2 pounds cho đến 3 pounds và tập 5 phút 1 ngày.

Theo bà Wang thì rất nhiều phụ nữ đã tránh không muốn tập tạ vì sợ có những bắp thịt to lớn, nhưng thật ra tập tạ giúp làm cơ thể gọn ghẽ hơn, giúp hệ thống biến dưỡng và giúp điều chỉnh dáng người của mình.

Bà Wang cũng chuyên cần đạp xe đạp ở trong nhà cũng như ở ngoài đường, và bà cho là đạp xe giúp gia tăng những cử động của các chỗ nối các bắp thịt, gia tăng sức mạnh của xương và làm giảm bớt mỡ thừa.

Nhà thiết kế này cũng thường xuyên chơi gôn.

2- Cẩn thận trong việc ăn uống:

Nhà thiết kế Wang nói là bà không bao giờ bỏ bữa ăn, nhưng những thức ăn là nhũng thức ăn bổ dưỡng cho bộ óc.

Những thức ăn tốt cho bộ óc như là cá như cá salmon, cá trout, cá sardines, brocoli, các loại nuts, sô cô la đen, trứng, cải bắp, trà xanh,nghệ, đậu hũ

3- Uống nhiều nước

4- Chăm sóc thân thể: bà Wang rất cẩn thận trong việc chăm sóc thân thể, bà tắm rất lâu để chắc chắn là người sạch sẽ, cũng như tập thiền.

5- Cuối cùng là giấc ngủ: bà Wang luôn luôn tìm cách ngủ đầy đủ mỗi ngày.