Hàng ngàn người Ấn Độ bị chủng ngừa covid bằng nước muối

Tân Đề Li: Theo những tin tức loan báo hôm 5 tháng 7, thì các cơ quan an ninh đang mở cuộc điều tra tìm thủ phạm đã chủng ngừa covid bằng nước muối cho hàng ngàn người Ấn.

Tính cho đến nay, có 14 nghi can đã bị bắt giữ. Theo kết quả cuộc điều tra thì có đến 2,500 người đã được chủng ngừa covid bằng nước muối thay vì bằng thuốc chủng ở 12 trạm chủng ngừa ở các thành phố Mumbai và Bengal trong vòng 2 tháng qua.

Trong số 14 nghi can có nhiều bác sĩ cũng bị bắt như bác sĩ Shivraj Pataria và bà vợ Neeta, chủ nhân của y viện Shivam ở Mumbai.

Theo các cơ quan điều tra thì các nghi can này đã chủng ngừa covid với giá từ 10 Mỹ kim lên đến 17 Mỹ kim.

Ấn Độ là nước đứng hàng thứ nhì sau Hoa Kỳ về số người bi nhiễm covid với gần 31 triệu người nhiễm và trên 400 ngàn người chết.

Các chuyên gia y tế cũng cho là số người chết vì covid ở Ấn Độ đã không được công bố chính xác: số người chết thực sự ít nhất gấp 3 lần con số 400 ngàn được công bố.

Tại thành phố Niagra, tỉnh bang Ontario ở Canada cũng có người được chích nước muối thay vì thuốc chủng ngừa covid, nhưng đó chỉ là một sự lầm lẫn của các y tá, và số người được chủng lầm đã được chủng ngừa trở lại.