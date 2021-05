Các tỉnh, thành phố VN tiếp tục khởi tố, bắt giam người tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam người có tên Nguyễn Văn Long, sinh năm 1989, để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ Luật Hình sự. Báo Nhà nước Việt Nam đưa tin như vừa nêu vào ngày 13/5.

Tin cho biết, Long đã đứng ra thuê nhà, tổ chức cho 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở lại Việt Nam. Mỗi căn nhà cho thuê, Long hưởng lợi hơn ba triệu đồng.

Trước đó, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1985, cũng bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” do có liên quan đến vụ 66 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cư trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ mối quan hệ giữa Nguyễn Văn Long và Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Cũng trong ngày 13/5, lực lượng chức năng tỉnh Long An cho biết đã khởi tố 14 vụ án, 29 bị can về hành vi tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép. Trong đó, đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 6/12 vụ, đã xét xử bốn vụ án, bốn bị can.

Theo lực lượng chức năng tỉnh Long An, có 51 vụ và 189 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới đã bị phát hiện từ đầu năm 2021 đến nay.

Vẫn tin liên quan, ông Thái Bảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vào ngày 12/5 cho biết sẽ thưởng 10 triệu đồng cho người dân tố giác người nhập cảnh trái phép.