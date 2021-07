Bruce Banner chưa chắc đã là Hulk mạnh nhất

Với tiềm năng to lớn khi hóa thành người khổng lồ xanh, không ai có thể nghi ngờ việc Bruce Banner là một trong những thành viên mạnh nhất của Avenger.

Tuy nhiên, trong thế giới truyện tranh của Marvel, vẫn còn nhiều phiên bản Hulk khác mang đến nhiều ấn tượng cho độc giả như: Grey Hulk, Red Hulk, She-Hulk…

Theo trang CBR, đặc biệt nhất phải kể đến Skaar – nhân vật được nhiều người cho rằng sẽ xuất hiện trong các phim mới của MCU (Marvel Cinematic Universe). Nếu điều này thực sự xảy ra, Bruce Banner chưa chắc đã còn là Hulk mạnh mẽ nhất trong vũ trụ điện ảnh này.

Trong truyện tranh, sau khi Hulk bị đày lên không gian bởi các anh hùng của Trái Đất và trở thành một đấu sĩ nô lệ. Rất nhanh chóng, người khổng lồ xanh thể hiện sức mạnh vượt trội của mình để trở thành nhà vô địch và cuối cùng là vua.

Trong thời gian đó, Hulk kết hôn và có một cậu con trai (Skaar). Nhưng khi người vợ đang mang thai chết trong một vụ nổ, Hulk nghĩ rằng đứa con của mình cũng đã chết. Vì vậy, anh ta quay trở lại Trái Đất để trả thù các siêu anh hùng. Hulk không hề biết rằng Skaar vẫn còn sống và đang tìm cách báo thù cho chính mình.

Không mạnh ngay lập tức bằng Hulk nhưng Skaar sở hữu một khả năng gọi là Old Power. Đây là thứ liên kết Skaar với mặt đất bên dưới, cho phép anh ta hấp thụ sức mạnh từ nó.

Dần dần, Old Power chính là điểm khác biệt then chốt khiến cho Skaar có thể cạnh tranh sòng phẳng, hay thậm chí nhỉnh hơn so với Hulk. Khả năng này của Skaar không chỉ giúp anh gia tăng sức mạnh, mà còn cung cấp nhiều ưu thế khác trong các trận chiến.

Ngoài ra, điều quan trọng hơn cả là kỹ năng và khả năng Old Power chính là tinh thần, ý chí. Skaar đã dành cả cuộc đời để rèn luyện, biến mình thành một chiến binh. Kinh nghiệm chiến đấu khi còn ở hành tinh Sakaar cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho chiến binh trẻ tuổi này.

Ngược lại, trong phần phim ‘Avengers: Endgame’, Hulk (Bruce Banner) đã có khá nhiều thay đổi, anh lành tính hơn, thân thiện hơn. Tuy nhiên, sức phá hoại khủng khiếp đi kèm những cơn thịnh nộ của Hulk lại dần biến mất. Điều này khiến nhiều độc giả cho rằng Skaar sẽ chiếm được chút ưu thế nếu so sánh với cha mình.

Trong tương lai gần, Disney+ đang ấp ủ dự án She-Hulk. Và nếu truyện tranh là nguồn cảm hứng như thường lệ thì rất có thể một Hulk (Skaar) đầy hoang dã sẽ được đưa lên màn ảnh.