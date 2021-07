Bộ trưởng Anh bị lộ bê bối vì camera giấu kín

Vụ bê bối Bộ trưởng Anh ngoại tình và vi phạm quy định y tế phòng dịch bỗng chuyển sang hướng khác sau khi những phát giác mới cho thấy những hình ảnh Bộ trưởng Y tế Matt Hancock âu yếm ôm hôn nữ phụ tá xuất phát từ camera giấu trong máy báo khói trong phòng làm việc. Trước đây người ta nghĩ nó được trích xuất từ camera an ninh của cơ quan.

Các giới chức nội các Anh đang yêu cầu kiểm tra an ninh khẩn cấp tất cả văn phòng của các bộ trưởng, do lo ngại chính phủ nước ngoài có thể cài thiết bị theo dõi để thu thập thông tin nhạy cảm từ các cuộc họp kín.

Ông Hancock ngày ٢٦/٦ nộp đơn xin từ chức sau khi hình ảnh ông ôm hôn nữ phụ tá Coladangelo trong phòng làm việc được tờ Sun đăng tải. Bạn bè của Hancock cho rằng ông đã bị “gài bẫy” và không biết rằng một camera quay lén đã được giấu trong máy dò khói trong phòng làm việc của mình. Camera có thể được lắp trong phòng của Hancock vài tháng gần đây.

Giới chức cơ quan an ninh Anh nêu giả thuyết người chuyển đoạn video cho tờ Sun là một nhà thầu chính phủ có quyền truy cập vào dữ liệu của camera quay lén, sau đó tải xuống hoặc quay lại bằng màn hình điện thoại.

Bộ trưởng đặc trách Bắc Ái Nhĩ Lan Brandon Lewis cho biết chính phủ Anh sẽ điều tra hành vi gắn camera quay lén trong phòng làm việc của Hancock và việc tuồn video cho truyền thông nước này.

Hancock buộc phải từ chức sau khi ông không chỉ đối mặt nghi vấn ngoại tình mà còn bị cáo buộc vi phạm quy tắc phòng chống dịch, do ông ôm hôn nữ phụ tá vào thời điểm Anh áp lệnh phong tỏa ngăn Covid-19 và khuyến cáo mọi người duy trì khoảng cách hai mét.

Công đảng đối lập thúc giục chính phủ Anh điều tra nghi vấn xung đột lợi ích liên quan đến việc Hancock bổ nhiệm Coladangelo làm phụ tá.

Bộ trưởng Anh Hancock, 42 tuổi, đã lập gia đình và có ba người con. Bà Coladangelo, 43 tuổi, cũng có chồng và 3 con, là nhà sáng lập hãng thời trang Oliver Bonas. Hancock gặp Coladangelo lần đầu tại Đại học Oxford từ những năm 2000 và bắt đầu thuê bà làm phụ tá riêng từ tháng ba năm ngoái.

Ông Hancock phải chịu áp lực trong nhiều tháng khi Covid-١٩ hoành hành tại Anh, được cho là cố gắng hoàn thành vai trò của mình. Tuy nhiên, ông từng bị cáo buộc điều hành tệ hại chương trình xét nghiệm coronavirus của Anh, nói dối về tình trạng thảm khốc do đại dịch tại các cơ sở dưỡng lão và tình trạng thiếu trang bị bảo hộ cá nhân.

Hancock phủ nhận các cáo buộc này, khẳng định ông tự hào về những gì đã làm để bảo vệ Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) ở đỉnh dịch và “thực hiện một trong những đợt tiêm chủng nhanh nhất thế giới”. Ông cũng mong muốn được tiếp tục yểm trợ trợ Thủ tướng Boris Johnson và chính phủ Anh sau khi từ chức.