Bộ Công an VN khám xét công ty xăng dầu lớn nhất tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Hôm 21 tháng 10, Bộ Công an và Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khám xét trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc để mở rộng điều tra về một đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả nữa tại Việt Nam. Vụ này được gọi là Chuyên án 920G. Báo Nhà nước đưa tin cùng ngày.

Công ty TNHH Hà Lộc là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thuộc loại lớn nhất tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sở hữu nhiều cảng biển, cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở nhiều tỉnh, thành. Ngoài việc khám xét các địa điểm, cây xăng của Công ty TNHH Hà Lộc, Công an cũng đã làm việc với những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Chuyên án 920G là chuyên án đặc biệt do Công an Đồng Nai phụ trách, phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an điều tra, triệt phá đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả. Đến nay đã có hơn 83 bị can bị khởi tố, trong đó có 13 bị can thuộc thẩm quyền điều tra của Bộ Quốc phòng. Công an cũng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Ngô Văn Thuỵ, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3), Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã thu giữ hơn một chục tàu thủy trọng tải từ hàng trăm đến hàng ngàn tấn, gần một chục xe bồn, hàng triệu lít xăng giả, cùng nhiều tài sản với tổng giá trị hơn một ngàn tỷ đồng.

Điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã nhập lậu xăng, sau đó dùng hóa chất pha chế thành xăng kém phẩm chất để bán. Đã có hơn 200 triệu lít xăng được đưa ra thị trường, thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng.

Đây là đường dây pha chế xăng giả lớn thứ hai từ trước đến nay tại Việt Nam bị công an triệt phá, sau đường dây thứ nhất do Trịnh Sướng cầm đầu và bị đưa ra xét xử hôm 12 tháng 1 năm 2021.