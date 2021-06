Bị yêu cầu đeo mặt nạ, một khách hàng bắn chết nhân viên bán hàng

Một vụ nổ súng oan nghiệt đã khiến một nữ nhân viên bán hàng ở siêu thị bị thiệt mạng và một nhân viên cảnh sát bị trọng thương khi một khách hàng đã giận dữ sách súng để bắn vào nạn nhân chỉ vì bực mình khi được nhắc nhở là hãy kéo mặt nạ lên để che miệng bên trong tiệm siêu thị.

Vụ nổ súng xảy ra vào đầu tuần qua tại siêu thị Big Bear Supermarket nằm trên đường Candler phía nam của Xa lộ I-20. Hung thủ được xác nhận là Victor Lee Tucker, 30 tuổi, cư ngụ tại Palmetto, ngoại ô cách Atlanta 27 dặm về phía tây nam.

Chủ nhân siêu thị nói rằng nạn nhân là một nữ nhân viên dễ thương, tốt tính và chỉ làm nhiệm vụ nhắc nhở anh Tucker hãy kéo chiếc mặt nạ lên để che miệng theo đúng cách thức bảo vệ an toàn. Nhưng anh ta đã gây sự, bỏ ra về, rồi sau đó quay trở lại tiệm và rút súng ra bắn vào nhân viên bán hàng. Khi nghe tiếng súng nổ, một nhân viên giữ an ninh là Danny Jordan đã liền chạy đến để can thiệp cũng bị anh Tucker bắn hai phát đạn. Nhưng ông Jordan đã bắn trả kịp thời khiến cho Tucker bị thương và sau đó bị bắt giữ.

Trưởng ty Cảnh sát DeKalk County là Melody Maddox nói rằng rất may là nhờ ông Jordan đã có phản ứng nhanh chóng nên đã ngăn chặn cho tình hình không trở nên tồi tệ hơn vì hung thủ Tucker có thể tiếp tục nổ súng loạn xạ vào nhiều người khác. Ông Jordan trước đây đã từng phục vụ trong Ty Cảnh Sát trong hơn 30 năm trước khi về hưu, nhưng tiếp tục phục vụ trong lực lượng cảnh sát trừ bị và làm việc thêm trong ngành nhân viên canh gác an ninh.

Hiện vẫn chưa rõ là Tucker sẽ bị cáo trạng buộc tội nào, nhưng chắc chắn là sẽ có tội danh cố sát trong vụ này.