Bệnh viện biến thành ổ ma túy

Nhóm buôn bán ma túy số lượng lớn hoạt động vô cùng chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, là là tổng đại lý cung cấp ma túy số lượng rất lớn cho các đại lý ma túy cấp I trên khắp thành phố.

Mở phòng ‘bay lắc’ trong Bệnh viện Tâm thần

Rạng sáng 15/1, Lê Xuân Quyết bị bắt quả tang ngồi trong xe đậu trên đường Đại Dương, khu Vinhomes Ocean Park, mang rất nhiều ma túy để bán. Khám xét nơi ở của Quyết ở khu đô thị này, cảnh sát thu giữ súng hoa cải và cân điện tử dính một ít hàng trắng

Quyết khai quen Nguyễn Xuân Quý đang chữa bệnh ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, từ trước Tết Nguyên đán 2021. Đáng chú ý, Quyết thừa nhận 3 lần mua ma túy từ Quý và trả cho Quý hàng chục triệu đồng.

Năm 2018, trong một vụ án tàng trữ ma túy. Nguyễn Xuân Quý, một trong các bị can được Viện Pháp y Tâm thần Trung ương kết luận mắc chứng rối loạn cảm xúc, Tòa án buộc anh ta phải đi chữa bệnh từ tháng 11/2018.

Tháng 1/2020, trong một lần trốn bênh viện ra ngoài, Quý bị bắt giữ do tàng trữ ma túy. Tuy nhiên, do có bệnh án tâm thần nên cảnh sát lại trả về bệnh viện.

Trong thời gian điều trị, Quý tạo lập mối liên hệ thân thiết với một số cán bộ ở bệnh viện, trong đó có Nguyễn Anh Vũ, để được cầm chìa khóa những nơi cách ly và tự do đi lại. Quý còn sửa sang buồng bệnh, lắp thêm dụng cụ để biến nơi đây thành phòng “bay lắc” có đầy đủ âm thanh, ánh sáng.

Sáng 20/3, 3 đàn em của Quý bắt quả tang khi đang đi giao ma túy. Từ lời khai của đồng bọn, Nguyễn Xuân Quý bị bắt giữ khi đang sử dụng ma túy tại một khách sạn ở quận Hai Bà Trưng.

Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, trú tại tổ 22 khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) là người cầm đầu băng nhóm này. Khi khám nhà Quý, cảnh sát thu được 6,1 kg ma tuý.

Ngoài Quý, còn bắt thêm Nguyễn Văn Ngọc (47 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Trung Nguyên (38 tuổi, ở Thường Tín, Hà Nội); Nguyễn Công Thường (35 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội); Lê Hoàng Hải (26 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội), cùng Nguyễn Anh Vũ, kỹ thuật viên khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Kết quả test nhanh máu và nước tiểu phát hiện Vũ dương tính với ma túy.

Trước đó, tháng 11/2018, Quý có vào điều trị tại bệnh viện Tâm thần Trung ương I. . Trong thời gian này, Quý nhiều lần ra khỏi bệnh viện và từ ngày 7.1.2021 bị bắt giữ về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Căn phòng nơi Quý điều trị nằm trong dãy nhà 2 tầng vừa được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2020. Quý ở tầng hai của toà nhà, thường được dành cho những trường hợp “VIP”, mà Quý là trường hợp đặc biệt nhất trong những trường hợp đó.

Theo quy định, muốn lên được tầng 2 đã khó, vào được phòng điều trị của Quý còn khó khăn hơn nhiều. Cụ thể, tại đây có 3 lớp cửa mà theo quy định chỉ có các y, bác sỹ mới được quản lý chìa khoá và mở 3 lớp cửa trên nhưng riêng Quý lại được sở hữu một bộ chìa khoá, có thể tuỳ tiện ra, vào bất kể lúc nào?

Hàng ngày từ 21h đến 4-5h sáng, có từ 5-7 người đến phòng của Quý để dùng ma túy, mặc dù đây không phải là giờ cho phép bệnh nhân vào thăm. Mỗi ngày, Quý có từ 4-5 lượt khách trực tiếp tới bệnh viện mua bán ma tuý.

Quý được sắp xếp một phòng cùng với một bệnh nhân khác. Đầu tháng 2/2021, Quý lợi dụng ngày nghỉ, chỉ có nhân viên trực để tự ý ngăn đôi phòng sử dụng một mình. Bác sĩ phát hiện, yêu cầu dỡ bỏ nhưng Quý nói muốn ngăn để được nằm điều trị riêng cho yên tĩnh. “Do phòng bệnh rộng nên lãnh đạo khoa đồng ý. Trong quá trình điều trị, Quý tự ý sử dụng phòng riêng, mang các thiết bị vào mà lãnh đạo khoa không biết. Mỗi khi bác sĩ kiểm tra phòng, Quý tỏ vẻ tinh thần không ổn định, có nhiều hành vi nguy hiểm gây cản trở, không cho ai vào, Quý sau đó đề nghị ra phòng ngoài để bác sĩ khám bệnh. Bởi vậy lãnh đạo khoa không biết việc bệnh nhân tàng trữ và sử dụng ma túy trong phòng”, một báo cáo nêu như trên.

Theo nguyên tắc, bệnh nhân bị kiểm soát việc ra vào rất chặt chẽ. Tuy nhiên, Quý liên hệ thân thiết với một số cán bộ làm việc tại đây nên được tự do đi lại, sinh hoạt, sắp xếp ăn ở theo ý riêng của mình.

Nhân cơ hội, Quý sửa sang phòng điều trị thành phòng cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn lazer dành cho việc dùng ma túy.

Kết quả khám xét đã thu giữ trên trần phòng điều trị của Nguyễn Xuân Quý có 2.788,006 gam MDMA; 1.625,87 gam Ketamin; 568,84 gam Methamphetamin. Ngoài ra còn thu giữ trong phòng: 3 bình thủy tinh có gắn ống hút, 2 máy hàn nhiệt dùng để dán miệng túi nylon, 100 vỏ túi nylon các loại nhãn hiệu cà phê, chè,… chưa sử dụng để đựng ma túy, 1 bàn nhạc DJ, 2 âm ly, 6 chiếc loa, 2 đèn chiếu laser, 3 đèn nháy, 2 laptop. Bệnh viện thành nơi tàng trữ mua bán ma túy… Khủng khiếp quá

Quý cùng đàn em mời bạn bè, trong đó có cả cán bộ bệnh viện sử dụng ma túy ngay tại đây. Thậm chí Quý còn đưa cả gái vào để cùng chơi ma túy.

Không dừng lại ở đó, Quý còn tổ chức mua bán ma túy tại bệnh viện.

Phòng bệnh Nguyễn Xuân Quý ở được chia làm 3 gian, ngăn bằng các tấm nhựa. Phòng ngoài là giường bệnh và vật dụng cá nhân như các buồng bệnh bình thường. 2 phòng bên trong được thiết kế thành phòng “bay lắc” thu nhỏ.

Để tránh bị phát giác, Quý cho đàn em đóng giả xe ôm ở cổng bệnh viện để canh gác, những ‘con nghiện’ ngụy trang thành người nhà chăm sóc bệnh nhân để để qua mắt cán bộ bệnh viện vào bên trong để mua bán ma túy, “hàng” được giấu trong các hộp chè, kẹo, nhu yếu phẩm…

Khi mua bán, Quý không lộ diện mà hẹn người mua ở khu vực sân tennis, bãi đỗ xe phía sau khu điều trị trong bệnh viện rồi ném ma túy qua cửa sổ phòng bệnh từ tầng 2 xuống.

Trong thời gian theo dõi, cảnh sát cũng không vào được sâu bên trong nên khá bất ngờ khi phát hiện một buồng bay lắc, dùng ma tuý ngay trong bệnh viện. Chỉ khi nhóm này ra khỏi bệnh viện để đi giao ma túy cảnh sát mới mật phục và tóm gọn.

Một bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết, Quý từng thoát nạn trong vụ tai nạn tàu hỏa khiến 6 người chết ở huyện Thường Tín hồi tháng 10/2016. Quý hay nói, cười để “tạo cảm giác thân thiện” bên cạnh những lúc bị “rối loạn cảm xúc”. Quý là bệnh nhân được công an gửi vào bệnh viện để điều trị. Vì công an đã có giám định tâm thần nên bệnh viện chỉ điều trị theo quyết định của công an.

cũng như Bác sĩ cho biết, trong thời gian điều trị Quý thường xuyên chửi bới, thậm chí đe dọa bác sĩ, người thân. Quý là nỗi khiếp sợ của nhiều cán bộ, điều dưỡng trong Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền. Nếu ai không “chiều ý” sẽ lập tức bị Quý đe dọa bằng nhiều hình thức khác nhau.

“Nếu ai không chiều theo ý là anh ta sẽ đe dọa. Quý còn biết được cả nhân thân bác sĩ như nhà ở đâu, con học trường nào… Đôi khi anh ta chưa dọa mà chúng tôi đã khiếp sợ”, bác sĩ nói và cho hay cũng vài lần thấy người lạ đến thăm Quý mà không hay biết đó là người đến mua ma túy.

“Bản thân tôi cũng không biết việc Quý cùng các đồng bọn tổ chức sử dụng ma tuý, buôn bán ma túy ở bệnh viện. Nhiều người vào thăm Quý vào chỉ đưa hộp chè, hộp mứt… Người này người kia vào thăm, họ giả làm người nhà bệnh nhân vào thăm rồi mua ma túy. Ai cũng biết Quýlà rất nguy hiểm, mình chỉ mềm mại để họ hợp tác điều trị không họ chống đối, họ trốn viện phá phách” – bác sĩ điều trị cho Quý nói.

Bình thường Quý là người rất khéo miệng, nhưng nếu không chiều theo ý thì Quý sẽ đổi thái độ ngay: “Nhiều khi hỏi gì, bệnh nhân này vừa nịnh, vừa dọa con chị học trường nào, hay đơn giản như hỏi về cái xe chị để kia, xe chị hỏng phải không… Quý chưa cần dọa nhưng tự mình đã phải sợ rồi”, bác sĩ này chia sẻ.

Nhiều người chỉ nghe đồng nghiệp kể lại cũng phát sợ nên đành phải nhẹ nhàng, mềm mại với Quý để tránh đối tượng chống đối, đập phá, trốn viện.

Ngoài ra, cũng theo bác sĩ, tại bệnh viện, các bác sĩ còn sử dụng âm nhạc, hội họa để điều trị cho các bệnh nhân tâm thần. Do đó, lợi dụng việc này, Quý cùng băng nhóm đã mở nhạc to trong phòng để sử dụng chất ma túy. Tuy nhiên lời biện hộ này thật khó chấp nhận. Dàn am thanh và dàn đèn laze phòng dán cách âm, tụ tập bay lắc ngay trong bẹnh viện mà giám đốc tới bác sĩ, y tá, tạp vụ chẳng ai biết thì đây là cái bệnh viện hay cái chợ?

Ngược lại với báo cáo của Bệnh viện, sự thực băng nhóm của Quý hoạt động do bệnh viện quản lý lỏng lẻo và có sự tiếp tay của nhiều nhân viên. Cán bộ bệnh viện biết chúng phạm tội mà vẫn làm ngơ và còn giao cả chìa khóa khu điều trị cho Quý để tự do ra vào.

Trong lúc đó, lãnh đạo Bệnh viện vẫn khẳng định bệnh viện luôn tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật. BV Tâm thần T.Ư I (tại H.Thường Tín, Hà Nội) trực thuộc Bộ Y tế, có hơn 500 giường bệnh. Theo quy định, hằng năm Bộ Y tế đều cử đoàn kiểm tra chấm điểm đánh giá chất lượng BV, thế mà không phát hiện thấy “phòng bay” do bệnh nhân lập ngay tại khoa điều trị trong BV này. Lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh cho rằng, nguyên nhân không phát hiện ra có thể do “phòng bay” này mới làm!

Sau khi đường dây mua bán ma tuý được phanh phui, bệnh viện đã tìm cách che đậy bằng việc mang bệnh án của Quý ra khỏi bệnh viện, sau đó tìm gặp thân nhân của gia đình Quý, yêu cầu người nhà hợp thức hoá việc ra, vào thăm bệnh nhân bằng các tờ đơn khống…

Bộ Y tế quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bác sĩ Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1. và một số cán bộ khác gồm: bác sĩ Đỗ Thị Lưu, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và Y học Cổ truyền; điều dưỡng Tạ Thị Thêm, điều dưỡng trưởng Khoa Phục hồi chức năng và Y học Cổ truyền. Đây là Khoa trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý.

Vợ phó giám đốc Sở Y tế

làm giám đốc công ty

bán vật tư y tế

Ông Nguyễn Hoàng Sa, Phó giám đốc Sở Y tế chuyên phụ trách bảo hiểm y tế, đấu thầu thuốc, vật tư y tế của Sở Y tế Cà Mau. Tuy nhiên vợ của ông lại là Giám đốc của một Công ty có tên Vạn Phúc chuyên đăng ký khám bệnh bảo hiểm y tế, đấu thầu cung cấp vật tư y tế cho địa phương.

“Đánh lận” tên giám đốc ?

Để trả lời vấn đề trên, Sở Y tế Cà Mau đưa ra giấy đăng ký kinh doanh của Công ty Vạn Phúc được Sở Kế Hoạch-Đầu Tư Cà Mau cấp với tên người đứng đầu là Tạ Như Ý, không phải Tạ Thị Diệu Liên – vợ ông Nguyễn Hoàng Sa.

Thực tế cho thấy ngay từ năm 2005, Công ty Vạn Phúc đã đăng ký kinh doanh với tên Tạ Thị Diệu Liên. Đến tháng 11.2016, trên giấy tờ, đổi tên thành Tạ Như Ý. Thế nhưng, các giấy tờ của Công ty Vạn Phúc gửi cho Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau gần đây thì giám đốc vẫn là Tạ Thị Diệu Liên. Thậm chí, bà Liên còn ký tên dưới các hợp đồng, hóa đơn của Công ty Vạn Phúc. Thế mà không hiểu sao điều này lại không được Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội và ngành thuế phát hiện?

Cụ thể, ở văn bản ngày 10.9.2020 bổ sung danh sách người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, người ký là giám đốc Tạ Thị Diệu Liên; một tờ trình khác ngày 24.2.2020 của Công ty Vạn Phúc gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau (nội dung kết quả chọn nhà thầu mua thuốc năm 2019 của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia và của Sở Y tế Cà Mau) cũng do giám đốc Tạ Thị Diệu Liên ký.

Tương tự, trong hợp đồng cung ứng hóa chất, vật tư y tế ký ngày 27.12.2019 với một bệnh viện trong tỉnh Cà Mau, bà Tạ Thị Diệu Liên cũng đại diện Công ty Vạn Phúc ký tên. Hóa đơn xuất ngày 21.12.2020 cũng do bà Tạ Thị Diệu Liên ký dưới mục người bán hàng.

Ngoài ra, tại địa chỉ nhà của ông Nguyễn Hoàng Sa trên đường Ngô Quyền, P.9 (TP.Cà Mau) còn có Công ty TNHH MN Pharma hiện đang cung cấp rất nhiều mặt hàng thuốc đã trúng thầu của Sở Y tế Cà Mau cho nhiều cơ sở y tế trong tỉnh.

Sai phạm trong

đấu thầu thuốc

Từ năm 2016 đến nay, khi chọn nhà thầu, bên mời thầu là Sở Y tế Cà Mau đã đưa ra nhiều loại thuốc giá cao bất hợp lý làm tăng chi phí thuốc, dẫn đến vượt quỹ và bị từ chối thanh toán, gây thiệt hại cho các cơ sở khám bệnh bảo hiểm y tế. Trong đó, có 2 loại thuốc Alphachymotripsin 4,2 mg dạng viên ngậm (gói thầu số 2) và Paracetamol 650 mg dạng viên sủi (gói thầu số 3).

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng Sa vẫn chọn nhà thầu có 2 loại thuốc trên và nhà thầu này đã trúng thầu.

Về vụ “chồng làm Phó giám đốc Sở Y tế, vợ làm giám đốc doanh nghiệp nhận thầu vật tư y tế”, theo luật sư Hồ Nguyên Lễ, ông Nguyễn Hoàng Sa đã vi phạm luật Phòng, chống tham nhũng: “Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước”. Ngoài ra, còn có Nghị định ghi rõ chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Phòng, chống tham nhũng: “Góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề do mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước”.

Sở Y tế Cà Mau trả lời báo chí là 2 loại thuốc trên cần thiết cho việc chữa bệnh tại Cà Mau nói riêng và cả nước nói chung. Trong năm 2017, chỉ có 9/12 đơn vị dự trù 2 loại thuốc trên. Thế nhưng ngày 26.6.2017, chính Giám đốc Sở Y tế Cà Mau đã gửi công văn tới các đơn vị trực thuộc yêu cầu không đưa 2 loại thuốc trên vào danh mục đấu thầu 2017 – 2018… vì thuốc có đường dùng, dạng bào chế hoặc hàm lượng ít cạnh tranh.

Thanh tra tỉnh Cà Mau kết luận ông Nguyễn Hoàng Sa đã phạm pháp trong đấu thầu thuốc; không theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế (đưa 2 loại thuốc trên vào đấu thầu tập trung năm 2017) dẫn đến các cơ sở chữa bệnh tăng chênh lệnh số tiền 640 triệu đồng…

Phó Giám đốc sở rồi thiếu gì tiền mà cho vợ đi làm việc này nữa. Lộ liễu quá, để người nhà đứng tên (trừ vợ con cha mẹ anh em) thì hợp lý hơn!

San Hà (tổng hợp)