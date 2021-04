Bệnh tay – chân – miệng tăng cao trong ba tháng qua

Từ đầu năm đến nay, cả nước Việt Nam ghi nhận gần 17.500 trường hợp mắc bệnh tay- chân- miệng, trong đó có 4 trường hợp tử vong ở Kiên Giang, An Giang và Long An.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, so với cùng kỳ năm 2020, số mắc bệnh tay- chân- miệng năm nay tăng gấp 4 lần và chủ yếu ở miền Nam, cục bộ tại một số tỉnh, thành phố như TPHCM, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, An Giang.

Bệnh tay- chân- miệng lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp và đường tiêu hóa. Virus gây bệnh tồn tại trong nước bọt, dịch hắt hơi, sổ mũi, phân, dịch vỡ bóng nước trên da, niêm mạc. Bệnh xuất hiện ở hầu hết 63 tỉnh, thành phố. Tỷ lệ mắc bệnh thường gia tăng trong khoảng tháng 4 – 5 – 9 hàng năm.

Các chuyên gia cho biết, biểu hiện sớm nhất của bệnh là mệt mỏi, sốt nhẹ (38 – 38,5 độ C), đau họng, sổ mũi xuất hiện trong vài ngày. Sau đó xuất hiện các mụn nước trên niêm mạc miệng, thường ở mặt trong má, nướu, mặt lưỡi; mụn nước có kích thước nhỏ (2 – 3mm) nằm trên nền niêm mạc viêm đỏ. Các mụn nước trong miệng vỡ ra nhanh chóng tạo nên các vết loét và đau rát. Các mụn nước, bọng nước sẽ liên tục xuất hiện ở bàn chân, bàn tay, đôi khi có mụn nước, bọng nước ở mông.

Tuy nhiên, có một số trường hợp không điển hình và các triệu chứng trên không rõ ràng, chỉ loét miệng, hoặc phồng rộp, chỉ là chấm hoặc ban đỏ. Điều này khiến người thân dễ nhầm lẫn với những căn bệnh khác và thường chỉ được phát hiện khi bệnh đã biến chứng quá nặng.

Trẻ có thể mắc bệnh tay chân miệng tái đi tái lại nhiều lần khi tiếp xúc với nguồn lây, mỗi lần sẽ là một chủng virus khác nhau.

Theo các chuyên gia y tế, bệnh tay- chân- miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính, chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. Cho đến nay, bệnh vẫn chưa có vaccine dự phòng. Bệnh dễ lây lan nhưng có khả năng tự khỏi sau 5 – 7 ngày. Tuy nhiên, nếu không được điều trị đúng cách bệnh tay- chân- miệng trẻ em có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong.