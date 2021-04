Bắt giữ nghi can vào siêu thị với 5 khẩu súng và áo giáp

Chỉ vài ngày sau khi xảy ra một vụ nổ súng hàng loạt bắn chết 10 người tại một siêu thị ở tiểu bang Colorado, một thanh niên khác cũng đã bước vào một siêu thị Publix ở đường Atlantic tại Atlanta với nhiều loại vũ khí mang trên người nhưng rất may là đã có một người tinh ý và đã nhanh chóng gọi báo cho cảnh sát biết để bắt giữ anh ta.

Sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ rưởi trưa ngày thứ Tư khi một nhân viên của siêu thị là anh Charles Russell bỗng nghe những tiếng động bên trong phòng vệ sinh công cộng của siêu thị giống như là những âm thanh của ai đó đang nạp đạn vào nòng súng. Ngoài ra, anh Russell còn thấy có chiếc súng liên thanh AR-15 được dựng lên mặt tường.

Người nhân viên liền chạy nhanh ra báo cho viên quản lý biết và thúc hối là hãy gọi báo 911 ngay lập tức. Hai cảnh sát viên của Atlanta đã lập tức đến nơi và đã nhanh chóng chặn đứng nghi can sau khi anh ta vừa rời khỏi phòng vệ sinh. Cảnh sát đã bắt giữ ngay mà không cần phải nổ súng, và tìm thấy trong túi xách của anh ta 2 khẩu súng trường và 4 khẩu súng lục với nhiều băng đạn. Nghi can được tống giam vào bót và xác nhân danh tính là Rico Marley, 22 tuổi, và cảnh sát đang điều tra để biết về lý do vì sao mà anh ta lại trang bị nhiều vũ khí như vậy khi bước vào một siêu thị.