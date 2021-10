Bắt giữ một băng đảng chuyên nghề trộm xe SUV ở Toronto

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 15 tháng 10, cảnh sát vùng York trong vùng đại thủ phủ Toronto, đã phá vỡ một băng đảng chuyên ăn cắp những loại xe đắt tiền ở vùng đại thủ phủ Toronto và đem về Phi châu bán.

Cảnh sát đã bắt giữ 6 nghi can, tịch thu gần 30 chiếc xe loại sang mà trị giá tổng cộng của những chiếc xe này lên đến trên 1.5 triệu dollars.

Trong nhiều tháng qua, hàng loạt những loại xe hơi đắt tiền kiểu Lexus, Toyota SUV.. bị mất cắp trong vùng đại thủ phủ Toronto.

Sau nhiều tháng theo dõi, cảnh sát đã khám phá và phá vỡ tỗ chức chuyên ăn cắp xe này.

Phần lớn những chiếc xe mất cắp là những chiếc xe đậu trong sân đậu xe của những tư gia.

Qua một video an ninh, người ta thấy 2 tên trộm dùng tu vít mở ốc cửa xe của một chiếc xe hơi để hệ thống báo động chống ăn cắp không hoạt động. Sau đó chúng dùng một dụng cụ điện tử, để lái chiếc xe này đi. Chúng chỉ cần từ 10 phút cho đến 20 phút là ăn cắp được 1 chiếc xe.

Số vụ trộm cắp những xe hơi loại xịn này gia tăng trong thời tiền hậu đại dịch.

Trong số 6 nghi can, có 5 người ở thành phố Toronto và một người ở thành phố Mississauga.