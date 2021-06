Bắt giữ bảy người in hàng triệu sách giáo khoa giả

Bộ Công an VN hôm 25/6 cho biết vừa khởi tố vụ án, bắt giữ bảy người trong đường dây in, buôn sách giáo khoa giả lớn nhất nước, chủ yếu tiêu thụ ở Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc.

Truyền thông Nhà nước vào ngày 25/6 cho biết, vụ án xảy ra tại Công ty CP In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát và các đơn vị có liên quan.

Bảy người bị bắt gồm: Cao Thị Minh Thuận (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát, chủ nhà sách Minh Thuận, 358 Nguyễn Trãi, Hà Nội); Hoàng Mạnh Chiến (sinh năm 1982, Giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội); Nguyễn Mạnh Hà (sinh năm 1972); Hoàng Thị Ánh Vân (sinh năm 1983); Nguyễn Đức Khương (sinh năm 1980); Đỗ Đức Thắng (sinh năm 1972) đều là nhân sự thuộc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội và Nguyễn Hữu Trung (sinh năm 1980), nhân viên Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát.

Cơ quan Cảnh sát cho hay đã khám xét hơn 50 địa điểm của đường dây in sách giả nêu trên và phát hiện nhiều tang vật, gồm: hơn 3,2 triệu quyển sách giáo khoa giả các loại của Nhà xuất bản Giáo dục; ba hệ thống dây chuyền máy in Offset, nhiều máy gia công sách giả; hơn 1,5 triệu tem giả của Nhà xuất bản Giáo dục và nhà xuất bản khác; năm xe tải và nhiều máy móc, công cụ dùng để bốc xếp, vận chuyển sách; khoảng 20 tỷ đồng.