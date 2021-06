Huế liên tiếp bị cháy rừng

Một vụ cháy rừng đã xảy ra tại thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Huế vào trưa ngày 29/6, trong khi vụ cháy trước đó ở khu vực rừng thuộc tiểu khu 152 vẫn chưa được dập tắt. Báo Nhà nước Việt Nam đưa tin như vừa nêu hôm 29/6.

Đám cháy được nói đã lan rộng do thời tiết nắng nóng và gió lớn. Người dân cùng lực lượng thuộc Lâm trường Tiền Phong đã tham gia dập lửa. Sau đó hai xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ cũng được cơ quan chức năng điều tới.

Hiện đám cháy đã được khống chế nhưng được dự báo có thể bùng phát trở lại vì thời tiết quá nắng nóng.

Đến chiều 29/6, đám cháy tại tiểu khu 152 tiếp tục bùng phát, lan rộng ra những vị trí mới. Nhiều lực lượng như quân đội, công an, kiểm lâm… đã có mặt tham gia dập lửa.

Tuy nhiên, theo lời Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy, ông Văn Đức Thuận, các vụ cháy đang phức tạp vì hiện nay gió rất to, khiến đám cháy lan nhanh, bay từ khu vực này sang khu vực khác.