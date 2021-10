Băng đảng xứ Haiti bắt cóc những nhà truyền giáo và đòi 17 triệu Mỹ kim tiền chuộc

Port Au Prince, Haiti: Như tin đã loan báo là một nhóm những nhà truyền giáo gồm 16 nhà truyền giáo người Mỹ và một nhà truyền giáo người Canadians khi đến viếng thăm một trung tâm nuôi trẻ mồ côi ở xứ Haiti, đã bị một băng đảng bắt cóc.

Theo những tin tức công bố hôm thứ ba ngày 19 tháng 10, thì băng đảng bắt cóc người này đã thông tin là muốn chuộc 17 nhà truyền giáo này, thì người ta phải trả cho chúng 17 triệu Mỹ kim, tức là 1 triệu Mỹ kim một con tin.

Cũng theo tin tức loan báo thì băng đảng tội ác bắt cóc người là băng 400 Mawozo, một băng đảng tội ác khét tiếng ở Haiti, chuyên việc bắt cóc tống tiền.

Theo bộ trưởng tư pháp xứ Haiti, Liszt Quitel thì những nạn nhân bị chúng bắt cóc đang được giam giữ ở vùng ngoại ô của thành phố Port au Prince.

Theo tổ chức truyền giáo Christian Aid mà trụ sở ở tiểu bang Ohio thì 17 người bị bắt cóc gồm 5 người đàn ông, 7 người phụ nữ và 5 trẻ em.

Trong số 5 trẻ em bị bắt cóc có 1 hài nhi mới có 8 tháng, và những đứa trẻ 3 tuổi, 6 tuổi, 14 tuổi và 15 tuổi.

Cơ quan an ninh FBI của Hoa Kỳ đang phối hợp với cơ quan an ninh xứ Haiti truy tầm thủ phạm.

Băng đảng 400 Mawozo có chừng 150 thành viên và đã bắt cóc đòi tiền chuộc hàng chục người gồm cả những người ngoại quốc trong những tháng trước đây.

Vì thế đi du lịch ở xứ Haiti trong thời gian này sẽ không an toàn.