Aruba, đảo ngọc trên biển Caribbean

Không giống như phần lớn các đảo trên vùng biển Caribe, đảo Aruba có khí hậu khô với đất đai khô cằn, không có sông ngòi, cây cối chủ yếu là xương rồng. Tuy nhiên, nhờ nhiệt độ luôn ở mức dễ chịu mà người dân đảo đã xây dựng được một thiên đường du lịch quanh năm tấp nập khách bốn phương.

Aruba là một hòn đảo nằm cách nước Venezuela 27km về phía bắc. Đảo có diện tích gần hai trăm cây số vuông. Thủ phủ là thành phố Oranjestad. Khí hậu Aruba ấm áp quanh năm, rất ít khi bị bão nên rất thích hợp để du lịch trong cả năm. Đảo chỉ có hơn một trăm ngàn dân nhưng đón đến 1.7 triệu du khách hàng năm

Đảo đã có thổ dân Caquetio sống từ hàng ngàn năm trước. Người Tây Ban Nha khám phá Aruba từ năm 1499 và cai trị nơi đây từ đó. Năm 1636, người Hoà Lan giành được quyền cai trị Aruba. Ngày nay, Aruba là một trong ba thành phần của Vương Quốc Hà Lan. Trước kia, Aruba có mỏ vàng, phốt phát. Ngành nông nghiệp có sản phẩm chính là cây Aloe Vera (Lô hội) dùng để làm mỹ phẩm và dược phẩm. Lợi tức bình quân đầu người ở Aruba là 23,800 đô la, thuộc hạng cao nhứt trong khu vực.

Aruba được phân chia thành hai khu vực chính là khu vực Đông Nam và khu vực Tây Bắc. Ở phía Đông Nam có nhiều bãi biển cát trắng hòa cùng dòng nước biển ngọc lam đẹp mắt, đường bờ biển đầy núi đá nhấp nhô và những đụn cát với nhiều cây xương rồng xanh tươi. Khu vực phía Tây Bắc tiếp giáp với Đại Tây Dương chỉ có một vài bãi biển cát trắng và nhiều núi đá lởm chởm nằm ven bờ biển. Chọn tour đi thăm một vòng đảo trong hai giờ với giá 20 đô la, chúng tôi chỉ chờ 10 phút là một xe buýt lớn 50 người đã đầy và xe khởi hành liền.

Thăm một vòng đảo Aruba

Bãi biển Baby ở cực Nam đảo Aruba. Sở dĩ gọi là bãi biển Baby vì biển này có độ sâu không quá 1,6 m, giống như một hồ bơi khổng lồ mà du khách có thể lội qua một cách dễ dàng. Đây là điểm du lịch lý tưởng dành cho gia đình và trẻ em để tận hưởng không khí trong lành, thưởng thức các buổi tiệc nướng ngoài trời và bơi lặn khám phá lòng đại dương ở vài nơi được xem là đẹp nhất đảo Aruba.

Xe chỉ đi một chút đã vào ngay trung tâm thành phố Oranjestad, thủ phủ của đảo. Dọc đường là những cửa hàng rất sang trọng bày bán hàng kim cương và nữ trang. Sau đó là khu thương mại với những kiến trúc xinh đẹp được sơn bằng những màu sắc rực rỡ như cam, hồng, vàng nhạt … Những chi tiết trên cửa và tường được điêu khắc và chạm trổ một cách khéo léo làm cho phố xá thật xinh xắn, thật lạ mắt. Bên tay phải là khu bán hàng lưu niệm.

Du khách đi mua sắm thật tấp nập. Nhiều người ngồi cả buổi trong các nhà hàng hay quán cà phê để ngắm phố xá mà không thấy chán. Không khí thật vui vẻ, náo nức. Vừa qua khỏi khu thương mại lại có nhiều casino cả hai bên đường. Sòng bài cũng lớn nhưng lúc nầy còn sớm nên không thấy có nhiều khách đi lại. Xa hơn một chút là một khu có nhiều hàng quán. Bên tay phải, sau những hàng quán là bãi biển cát trắng, nước xanh, sóng vỗ rì rào.

Bây giờ xe đang rẽ trái để vào khu dân cư. Dọc đường tôi thấy nhà cửa của người dân ở đây nho nhỏ nhưng rất xinh xắn với nhiều màu sắc. Tuy nhiên khí hậu có vẻ khô khan vì nơi đây rất ít mưa. Aruba nằm ngoài khu vực bão tố của Caribbean nên du khách có thể tới chơi cả năm, tuy nhiên họ cũng không có nhiều mưa để đủ nước dùng. Cả đảo trông khô khan như sa mạc và có nhiều cây xương rồng. Xa xa là một ngọn núi cao chừng 150 mét. Như vậy là đã cao lắm rồi vì nơi đây tương đối bằng phẳng. Xe ngừng tại một thắng cảnh du lịch để chúng tôi vào xem. Đó là khối đá Casibari.

Giữa đồng trống tự nhiên nổi lên vài khối đá hoa cương to nhỏ. Khối lớn nhất cao chừng 15-20 mét. Vài khối nhỏ hơn. Bên dưới, quanh vùng người ta trồng cây cỏ, xương rồng tạo thành một công viên mát mẻ. Để leo lên khối đá lớn nhứt người ta làm những bậc thang bằng đá. Lên tới đỉnh thì bạn sẽ được tưởng thưởng. Bởi vì từ đây nhìn ra bốn phía, phong cảnh thật đẹp. Aruba là vùng đất bằng phẳng nên chỉ lên cao chừng 20 mét ta đã thấy xa hàng mấy cây số. Đẹp nhứt là nhìn về phía hải cảng nơi có mấy chiếc du thuyền to lớn đang cặp bến. Ở đó nhà cửa san sát, mái đỏ nhấp nhô. Bên phía đông ta thấy vài ngọn núi thấp, phía bắc là khu còn hoang vu nhiều xương rồng. Lúc nầy gió thổi khá mạnh, Chúng tôi chỉ đứng giữa khối đá mà ngắm cảnh. Sau đó trở xuống bên dưới chụp hình trong khu công viên nơi có nhiều cây cảnh cũng rất đẹp.

ở đây chừng 15 phút thì trở lại xe để đi tiếp tới điểm dừng chân thứ hai. Dọc đường, xe chạy ngang một khu nghĩa địa bên cạnh một nhà thờ. Nếu bạn thấy nhà cửa của cư dân ở Aruba tươm tất ra sao thì nghĩa địa của họ cũng như thế. Thường một gia đình có chung một sở mộ với năm, sáu ngôi mộ chồng lên nhau. Mộ được sơn màu sặc sỡ. Bác tài nói nếu nhà màu sơn màu gì thì mộ cũng sơn màu đó. Một trong những địa điểm linh thiêng của dân đảo là nhà thờ Alta Vista nằm giữa một vùng đồng trống hoang vu đầy cây xương rồng.

Từ khu dân cư Aruba , xe chạy vào một đường nhỏ ngoằn nghèo để tới đây. Mà nhà thờ cũng nhỏ lắm, dài chừng 15 mét, rộng chừng 5 mét, bên trong chỉ có thể chứa được chừng 20-30 người là cùng. Thánh đường có nền móng bằng đá, làm bằng tường sơn vàng, mái ngói đỏ, có một tháp nhọn phía trước nhưng không cao lắm. Xét về mặt bề thế thì nơi đây không lớn, nhưng có lẽ đây là một nơi có nhiều thánh tích gì đó nên được mọi người chiêm bái và du khách tới xem rất đông. Có điều tuy coi mới nhưng chắc chắn rằng đây là một ngôi thờ cổ vì được xây cất từ năm 1752. Ngoài ra vì nhà thờ nằm trên khu đất cao nên từ đây phóng tầm mắt nhìn về bốn phía thì phong cảnh thật khoáng đãng. Nhìn về hướng bắc ta sẽ thấy bờ biển phía bắc đảo nơi có những đợt sóng thật lớn đang đánh mạnh vào bờ đá.

Xe chạy về hướng tây để tiếp tục thăm viếng thắng cảnh thứ ba là một hải đăng. Mọt lúc sau chúng tôi thấy hai bên đường là những biệt thự ẩn mình dưới những hàng dừa xanh tươi. Bây giờ xe đã tới khu cực tây của hải đảo, nơi đó có một hải đăng khá cao. Đó là hải đăng California. Hải đăng xây bằng đá. Bệ hình bát giác thân hình trụ, dưới to trên nhỏ dần, đường kính chừng 10 mét, cao 30 mét, sơn trắng. Từ ngoài nhìn vào thì thấy có nhiều cửa sổ theo chu vi.

Mấy chục xe tua đổ du khách đến thăm hải đăng nầy nhưng họ chỉ được chụp hình phía ngoài chớ không được vào trong và leo lên tận ngọn đèn để xem. Được một điều là nơi đặt hải đăng nằm khá cao trên đồi mà xung quanh nơi đây lại bằng phẳng và không có cây cao hay nhà cửa nên phong cảnh từ đây nhìn được rất xa, hàng mấy cây số về cả bốn phía. Đẹp nhứt chính là nhìn về phía bãi biển của khu khách sạn. Ở đó có nhiều nhà cao tầng, ngoài biển thấy thấp thoáng nhiều thuyền buồm thể thao qua lại. Gần hơn mấy chiếc du thuyền nho nhỏ đang đưa khách đi lặn biển. Mấy chiếc dù lượn màu sắc sặc sỡ cũng tranh nhau làm đẹp bầu trời.

Chúng tôi đi dọc bãi biển để về trở lại Oranjestad. Bên tay phải dọc biển có rất nhiều bãi đẹp. Xa xa có di tích một chiếc tàu Đức bị chìm trong thế chiến thứ hai, bây giờ là nơi du khách đến lặn và xem cá. Bên tay trái là một trại nuôi bướm. Đây cũng là một điểm du lịch thú vị để bạn vào xem. Bảo đảm đây là bướm tự nhiên đủ loại đủ giống với với màu sắc rất đẹp. Bên tay phải dọc biển là cả chục cây số bãi biển cát trắng. Dọc biển du khách tắm biển, vui chơi các trò thể thao như dù lượn, lặn biển … Ở Aruba, ngày nào cũng chỉ là ngày vui chơi, đúng như khẩu hiệu du lịch của đảo: One Happy Day.

Sau chừng 5 cây số không có khách sạn lớn dọc biển, là vào tới khu khách sạn. Từ đây bắt đầu có những khách sạn và resort lớn … và những khu thương mại, nhà hàng phục vụ cho du khách tới cư ngụ và ăn uống trong những ngày nghỉ. Xe dừng ở đây để chúng tôi và hai người khách khác xuống tắm biển Palm Beach.

Palm Beach bãi biển không thua Waikiki của Hawaii

Palm Beach là một bãi rất dài. Bãi biển nầy rất đẹp nhờ những hàng dừa trông thơ mộng và mát mẻ. Trên bãi biển rất nhiều du khách đi lại, nằm nghỉ trên các ghế bố hay đang tắm biển. Chúng tôi cũng hoà vào vui chơi ở đây. Biển Aruba sóng không mạnh, ta có thể cảm tưởng rằng đây là tắm hồ chớ không phải tắm biển. Nước biển cũng không trong lắm đâu. Nhưng nhờ có nhiều thiếu nữ mặc quần áo thiếu vải đi lại mà đã làm cho ở đây trở nên sáng sủa, vui vẻ hơn chăng?

Đoạn đường từ Palm Beach về trung tâm đảo cũng tấp nập vì có nhiều nhà hàng, khách sạn, bãi biển có đông người cư ngụ và vui chơi ở đó.

Aruba thật xứng đáng là thiên đường du lịch của vùng Caribbean đúng như khẩu hiệu du lịch của họ: Aruba – One Happy Day hay Aruba: Something for Everyone.

(Theo DNSGCT)