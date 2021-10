5 loại thức ăn cần thiết duy trì sự hoạt động của não bộ lâu dài.

Boston: Một trong những bệnh nguy hiểm và chưa có thuốc chữa trị là bệnh mất trí nhớ Alzheimer’s xảy ra cho những người lớn tuổi.

Bộ óc trong cơ thể con người là nơi đưa ra những quyết định phải làm những gì, từ suy nghĩ, thở, cử động tay chân… và một trong những cách duy trì sự hoạt động của bộ não một cách lâu dài là việc ăn uống.

Mới đây, bác sĩ Uma Naidoo, giáo sư môn tâm lý thực phẩm của trường đại học y khoa Havard đã nói là những thực phẩm mà chúng ta ăn vào có nhiều thứ sẽ giúp trí óc bén nhậy và duy trì những hoạt động tốt cho bộ óc.

Bác sĩ Naidoo cũng là tác giả của cuốn sách ” This is Your Brain on Food”.

Theo bác sĩ Naidoo thì 5 loại thực phẩm mà chúng ta cần ăn để giúp cho bộ óc hoạt động tốt là:

– Sô cô la đen: Extra dark chocolate có nhiều chất chống oxy hóa và cacao giúp duy trì sự hoạt động tốt của các tế bào não bộ.

Tuy nhiên không nên ăn quá nhiều sô cô la đen mà chỉ nên ăn chửng 45 grams trong 1 tuần.

– Các trái dâu berries: Theo bác sĩ Naidoo thì các trái dâu có chứa nhiều chất chống oxy hóa, phytonutrients, sợi, các loại sinh tố và khoáng chất, và sẽ giúp cho việc duy trì trí nhớ.

-Nghệ : Trong nghệ có một chất gọi là curcumin là chất giảm đau và giúp làm giảm nguy cơ bị lo lắng (anxiety) và bệnh mất trí nhớ.

Bác sĩ Naidoo cũng nói là nếu dùng chung nghệ và tiêu thì có nhiều hiệu quả hơn, vì hạt tiêu làm gia tăng thêm những tác dụng tốt của nghệ.

-Rau xanh: những loại rau xanh như rau dền, rau muống nước ( water cress) , Dandelipn greens có nhiều chất folate, sinh tố B.. giúp sự phát triển của các tế bào thần kinh và chức năng của não.

-thực phẩm lên men như kimchi, yogurt, nước mắm, dưa cà muối, mắm tôm, mắm ruốc, nem chua…

Những loại thực phẩm này tạo ra những loại vi khuẩn giúp ích trong ruột và những vi khuẩn này có những liên hệ với những hoạt động của bộ não.