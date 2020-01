Zac Efron suýt thiệt mạng vì tham gia… “Killing Zac Efron”

Nam tài tử Zac Efron đã suýt thiệt mạng ở Papua New Guinea khi đang ghi hình cho một chương trình truyền hình thực tế có tên “Killing Zac Efron”, một chương trình chuyên về thử thách khả năng sinh tồn.

Nguyên nhân được cho là bởi tài tử người Mỹ 32 tuổi đã bị nhiễm một loại vi khuẩn nguy hiểm gây ra bệnh thương hàn, sau đó, anh đã được máy bay đưa từ Papua New Guinea tới Úc để được điều trị với những phương tiện y tế tốt nhất.

Bác sĩ Glenn McKay, một thành viên trong tổ chức cấp cứu y tế Medical Rescue Group của Úc chia sẻ với tờ Daily Telegraph rằng họ không thể đưa ra thông tin chi tiết về danh tính và tình trạng bệnh của bệnh nhân, nhưng có thể tiết lộ rằng tổ chức này đã điều trị cho một nam công dân Mỹ ở độ tuổi ngoài 30, đưa anh này từ Papua New Guinea tới thành phố Brisbane (Úc) để chăm sóc y tế.

“Killing Zac Efron” là một chương trình thám hiểm – khám phá, trong đó, nam tài tử Zac Efron đi vào những khu rừng hoang sơ, khám phá những hòn đảo hoang vu và thử thách khả năng sinh tồn của mình. Chương trình này do Zac Efron sản xuất và đóng chính, dự trù giới thiệu tới khán giả vào tháng 4 năm 2020.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Zac thông báo trên trang Instagram cá nhân: “Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Tôi đã bị bệnh ở Papua New Guinea nhưng tôi đã nhanh chóng hồi phục và hoàn thành 3 tuần tuyệt vời ở đây. Tôi đã về nhà trong kỳ nghỉ lễ cùng bạn bè và gia đình. Cảm ơn tất cả sự yêu thương và lo lắng của mọi người, gặp lại vào năm 2020”.