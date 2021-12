Yoko Ono tưởng nhớ ngày John Lennon bị sát hại

John Lennon – thành viên ban nhạc lừng danh thế giới The Beatles qua đời năm 40 tuổi khi bị bắn ở thành phố New York vào ngày 8/12/1980 .

Vợ John Lennon là Yoko Ono đã bày tỏ lòng thương tiếc đối với người chồng quá cố nhân kỷ niệm 41 năm ngày mất của ông bằng cách đưa một thống kê chi tiết về thực trạng bạo lực súng đạn ở Mỹ.

Bà Yoko Ono (88 tuổi) chia sẻ trên Twitter hôm 8/12 một thống kê có nội dung: “Hơn 1,5 triệu người đã chết vì súng ở Mỹ kể từ khi John Lennon bị bắn vào ngày 8/12/1980”.

Nghệ sĩ và nhà hoạt động vì hòa bình Yoko Ono cũng đưa ra một bức ảnh có cùng số liệu thống kê trên chiếc kính đẫm máu mà John Lennon đã đeo vào ngày anh bị bắn chết bên ngoài tòa nhà chung cư ở thành phố New York.

Yoko Ono kết hôn với John Lennon vào tháng 3/1969 sau khi gặp nhau ba năm trước đó tại một phòng trưng bày nghệ thuật ở London (Anh). Bà thường xuyên đăng lên Twitter những tuyên bố chống bạo lực và sử dụng súng vào ngày kỷ niệm John Lennon qua đời. Cứ mỗi năm bà thêm con số gia tăng liên quan đến nạn bạo lực súng đạn dẫn đến thiệt mạng ở Mỹ.

Mặc dù nguồn của số liệu thống kê không được trích dẫn nhưng dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho thấy đã có khoảng 1,3 triệu ca thiệt mạng do súng đạn ở Mỹ từ năm 1981 đến 2019.

John Lennon bị Mark David Chapman, người từng xin chữ ký của Lennon trong ngày trước đó, bắn bên ngoài chung cư. Chapman đã mua khẩu súng 3 tháng trước, sau đó bay từ Hawaii đến New York để thực hiện vụ thảm sát. Ông ta bị tòa án từ chối ân xá lần thứ 11 vào năm 2020.

Trong nhiều năm kể từ sau cái chết bi thảm, John Lennon vẫn giữ được vị thế biểu tượng của ngành công nghiệp âm nhạc và thường được các thành viên trong gia đình cũng như các bạn trong ban nhạc cũ của anh tưởng nhớ.

Ringo Starr chia sẻ một bức ảnh đen trắng chụp anh và John Lennon biểu diễn cùng The Beatles, với ghi chú “Hòa bình và mãi yêu bạn của tôi”.

Hôm sinh nhật 9/10 của John Lennon, Yoko Ono đã ăn mừng bằng một bức ảnh có chụp cảnh John Lennon và con trai Sean (năm nay 46 tuổi) thổi nến trên bánh. Bà viết: “Chúc mừng sinh nhật John! Chúc mừng sinh nhật Sean! Em yêu anh! Yoko”.

The Beatles và các mối quan hệ của các thành viên trong nhóm nhạc huyền thoại được chú ý trong những tuần gần đây khi cuốn phim tài liệu “The Beatles: Get Back” phát hành. Phim ghi lại quá trình thực hiện album cuối cùng của ban nhạc là “Let It Be”. Yoko Ono xuất hiện rất nổi bật trong phim tài liệu của Peter Jackson. Bà thường ngồi bên cạnh John Lennon khi ban nhạc tập luyện và đôi khi hát cùng ông.