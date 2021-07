WHO lo ngại các sân bóng EURO thành ổ dịch Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng, đám đông tại các sân vân động, quán rượu, quán bar ở các thành phố tổ chức giải bóng đá EURO đang khiến các ca mắc Covid-19 gia tăng ở châu Âu.

Chuỗi 10 tuần ca nhiễm Covid-19 giảm ở châu Âu đã chấm dứt. Theo WHO, một làn sóng lây nhiễm mới là không thể tránh khỏi nếu cổ động viên bóng đá và những người khác lơ là trong việc phòng chống đại dịch.

Hôm 1/7, WHO nói rằng, số ca nhiễm mới hồi tuần trước tăng 10%, do có nhiều sự kiện tập trung đông người ở các thành phố tổ chức EURO 2020, nới lỏng các quy định phòng Covid-19, đi lại tự do hơn.

Bà Catherine Smallwood, một giới chức cao cấp của WHO cho biết: “Chúng ta cần phải nhìn xa hơn, không chỉ tập trung vào sân vận động. Chúng ta cần nhìn vào cách thức mọi người đi tới đó. Liệu họ có đi thành đoàn xe bus đông đúc?. Liệu họ có tới các quán rượu, quán bar đông đúc để xem các trận đấu hoặc để ăn mừng? Chính những sự kiện nhỏ nhưng liên tục này đang đẩy nhanh sự phát tán của virus”.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer coi quyết định của cơ quan quản lý bóng đá châu Âu UEFA cho phép đám đông tụ tập là “hoàn toàn vô trách nhiệm”. UEFA tuyên bố, các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các địa điểm thi đấu “hoàn toàn tuân thủ quy định do các cơ quan y tế công cộng địa phương đặt ra”.

Mặt khác, số ca mắc Covid-19 đang tăng vì biến thể Delta lây nhanh khắp châu Âu.

Giới chức Scotland tuần qua nói rằng, gần 1.300 ca Covid-19 ở Scotland liên quan các cổ động viên bóng đá theo dõi một trận đấu EURO 2020 giữa Scotland và Anh ở London hôm 18/6.

Các ca lây nhiễm gia tăng khiến nhiều người lo ngại rằng, làn sóng Covid-19 thứ ba có thể càn quét châu Âu trong mùa thu tới nếu người dân không tiêm vaccine.

Bà Smallwood nói: “Mối lo về ca mắc Covid-19 tăng trong mùa thu vẫn còn đó. Nhưng điều mà chúng tôi nhìn thấy ở đây là tình trạng đó có thể đến sớm hơn”.

Các chiến dịch tiêm chủng đang được thực hiện nhanh chóng khắp châu Âu. Người dân háo hức với mùa nghỉ lễ sắp tới. Đám đông tại các trận đấu EURO 2020 được coi là một dấu hiệu của việc cuộc sống trở lại bình thường.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế lo ngại nguy cơ lây nhiễm Covid-19 có thể diễn ra ở London (Anh), nơi tổ chức các trận đấu cuối cùng của EURO 2020, và đây cũng là nơi đang bị biến chủng Delta tấn công mạnh. Nhà dịch tễ học Antoine Flahault nói với báo chí Pháp: “Nếu chúng ta muốn phát tán biến chủng Delta khắp châu Âu thì đây là cách để chúng ta làm điều đó”.

Hai trận bán kết và trận chung kết (11/7) diễn ra ở London với hơn 60.000 cổ động viên được phép vào sân Wembley.