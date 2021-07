Vụ án VN Pharma: Nhiều bệnh viện dùng thuốc giả trong điều tra giai đoạn hai

Cơ quan An ninh Điều tra, thuộc Bộ Công an VN phát giác nhiều bệnh viện, nhà thuốc và các công ty kinh doanh dược phẩm tiêu thụ số lượng lớn thuốc gắn nhãn Health 2000 Canada giả về nguồn gốc, xuất xứ vào Việt Nam.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam, vào ngày 19/7, dẫn nguồn từ Cơ quan An ninh Điều Tra cho biết cơ quan này vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung giai đoạn hai vụ án VN Pharma với phát giác mới vừa nêu.

Tòa án TPHCM, vào ngày 1/10/2019, xét xử và tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ buôn bán thuốc trị bệnh ung thư giả tại công ty Cổ phần VN Pharma. Các bản án được tuyên từ ba năm án treo cho đến 12 năm dành cho các bị cáo trong vụ án VN Pharma.

Cơ quan An ninh Điều tra, sau khi kết thúc điều tra gia đoạn hai vụ án VN Pharma, giữ nguyên đề nghị truy tố đối với các bị cáo tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch, Tổng Giám đốc VN Pharma), bị tuyên 17 năm tù và tiếp tục bị đề nghị truy tố tội buôn hàng giả là thuốc gắn nhãn Health 2000 Canada giả về nguồn gốc, xuất xứ vào Việt Nam.

Theo kết luận của Cơ quan An ninh Điều tra, số lượng thuốc gắn nhãn Health 2000 Canada giả về nguồn gốc được VN Pharma bán ra bệnh viện, nhà thuốc và các công ty kinh doanh dược phẩm trên 63 tỉnh, thành sau ngày 21/4/2014 bao gồm H2K Levofloxacin, H2K Ciprofloxacin, Kaderox với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng và MGP Moxinase, trị giá 2,1 tỷ đồng.

Toàn bộ số thuốc này được cho biết là các bệnh viện đã sử dụng hết cho người bệnh, không còn tồn kho hoặc bị tiêu hủy.