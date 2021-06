Việt Nam sẽ thực hiện “cơ chế tiêm dịch vụ” vaccine ngừa COVID-19

Việt Nam sẽ tiến hành tiêm dịch vụ vaccine ngừa COVID-19 song song với tiêm miễn phí sau khi đã tiến hành tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên.

Truyền thông Nhà nước trích thông tin từ cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 Việt Nam diễn ra hôm 18/6 cho biết Việt Nam chuẩn bị chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử, huy động sự tham gia nhiều bộ ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng.

Các đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine theo quy định của Chính phủ Việt Nam bao gồm những người làm việc trên tuyến đầu phòng chống dịch gồm: nhân viên y tế, nhân viên tham gia phòng chống dịch, lực lượng quân đội, công an.

Việt Nam bắt đầu tiến hành tiêm chủng ngừa COVID-19 vào ngày 8/3 vừa qua và cho đến nay số người được tiêm chủng ở Việt Nam vào khoảng 1,4 triệu người, chiếm 1,5% dân số. Đây là tỷ lệ được coi là thấp nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Chính phủ Việt Nam đặt ra mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 75% dân số trong năm 2021. Bộ Y tế Việt Nam cho biết Bộ này đã đặt mua được 170 triệu liều vaccine nhưng nhà sản xuất không đảm bảo tiến độ giao hàng.

Chính phủ Việt Nam cũng kêu gọi người dân và doanh nghiệp tham gia đóng góp vào Quỹ vaccine trị giá khoảng 25.000 tỷ đồng. Trong số này khoảng 16.000 tỷ đồng là từ ngân sách Trung ương, số còn lại từ ngân sách địa phương và do người dân đóng góp.

Thông tin mới về việc tiêm dịch vụ được truyền thông Nhà nước đăng tải không nói rõ phí mỗi liều tiêm dịch vụ là bao nhiêu và bao giờ sẽ tiến hành.

Việt Nam hiện đang trải qua làn sóng dịch thứ tư kể từ ngày 27/4 đến nay. Số ca nhiễm trong cả nước ở đợt dịch này là 9,375 ca.

Bộ Y tế Việt Nam cho biết vào ngày 21/6, Việt Nam đã ghi nhận thêm hai ca tử vong do COVID019, nâng số ca tử vong vì dịch bệnh này từ tháng 1/2020 đến nay lên 69 ca, trong số này 32 trường hợp tử vong trong đợt dịch mới.