Việt Nam cho mở lại các chuyến bay quốc tế đến Hà Nội và Sài Gòn

Hôm 2/6, Việt Nam thông báo sẽ cho mở lại các chuyến bay quốc tế đến Hà Nội và Sài Gòn, bãi bỏ lệnh tạm dừng vừa mới được ban hành nhằm đối phó với đợt dịch Covid thứ tư.

Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam ra thông báo “tiếp tục thực hiện các chuyến bay quốc tế chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất”. Tuy nhiên, thông báo này không nói rõ lịch trình mở lại các chuyến bay quốc tế đến 2 thành phố lớn nhất của Việt Nam.

Cũng chính Cục Hàng không Việt Nam hôm 31/05 đã thông báo với các hãng hàng không về việc “tạm dừng nhập cảnh hành khách” trên các chuyến bay quốc tế đến Hà Nội từ ngày 1/6 đến ngày 7/6, đồng thời kéo dài thời gian tạm dừng các chuyến bay từ nước ngoài vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất đến hết ngày 14/6.

Từ khi bùng phát đại dịch Covid-19, Việt Nam vẫn thi hành những biện pháp hạn chế rất gắt gao đối với người nước ngoài : toàn bộ những người nhập cảnh Việt Nam đều bị cách ly bắt buộc, nhờ vậy mà đã góp phần khống chế dịch. Nhưng Việt Nam hiện đang đối phó với đợt dịch thứ tư dữ dội hơn, chủ yếu ở các khu công nghiệp và các thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn, do sự lây lan nhanh chóng của biến chủng virus Ấn Độ.

Một mặt cho thi hành các biện pháp “giãn cách xã hội” ở nhiều nơi, mặt khác, chính phủ Việt Nam đang cố đẩy nhanh tiến độ chích ngừa Covid-19 cho người dân. Trong tổng số 97 triệu dân, hiện chỉ mới có hơn một triệu người được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Hôm 1/6, bộ Y Tế thông báo đang “đẩy mạnh” việc mua công nghệ, tiếp nhận chuyển giao công nghệ để sản xuất vaccine ở Việt Nam, nhằm “chủ động” nguồn cung cấp vaccine.

Cũng hôm 1/6, đại diện Cục Quản lý Dược, bộ Y tế, cho biết đang xem xét hồ sơ vaccine Covid-19 do hãng Sinopharm của Trung Quốc sản xuất, để “cấp phép khẩn cấp có điều kiện”. Vaccine của Sinopharm đã được Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) phê duyệt khẩn cấp trong tháng 5/2021.