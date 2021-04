Ve sầu kêu ve ve, suốt mùa hè. Đến kỳ gió bấc thổi, nguồn cơn thật bối rối…”.

Trên đây là bốn câu đầu trong bài thơ mà cụ Nguyễn Văn Vỉnh đã dịch từ chuyện ngụ ngôn “Con ve và con kiến” của thi sĩ Pháp La Fontaine.

Ở Việt Nam chúng ta cũng như tại nhiều nước trên thế giới, cứ mỗi độ hè về là ve sầu xuất hiện và kêu inh ỏi.

Theo sinh vật học thì có đến 23 loại ve sầu, mỗi loại có chu kỳ khác nhau: loại 2 năm, loại 3 năm. loại 17 năm v.v… Trước khi xuất hiện trên mặt đất, ve đã làm kiếp nhộng sống ngầm dưới đất đến 17 năm. Ngay sau khi ra khỏi trứng, nhộng đã chui xuống đất và sống yên lặng 17 năm.

Sinh vật học còn cho rằng, khi chu kỳ 17 năm chấm dứt, các con nhộng này có thể nghe được một tín hiệu bí mật kêu chúng ra khỏi lòng đất và hàng trăm triệu con nhộng đã đáp lại tiếng kêu gọi đó, bò lên mặt dất, tìm cây cối hay vật gì thẳng gốc với mặt đất để bám chặt vào, rồi lột voe, biến thành con ve với hai cánh dài để bay… Nhưng cuộc sống của ve rất ngắn ngủi: vì chúng chỉ sống được năm tuần lễ vừa đủ để làm một công tác duy nhất là kiếm bạn để giao phối ( mating) ,đẻ trứng, rồi chết.

Cuộc sống ngắn ngủi của con ve khiến nhiều người so sánh với cuộc sống của những người có thời gian ngắn ngủi như là một kiếp ve sầu!

Trong những tuần lễ sắp tới của đầu tháng 5, và tại miền đông bắc nước Mỹ, sẽ có khoảng 3 tỷ con ve sầu , đã làm kiếp nhộng trong 17 năm, sẽ chui lên khỏi mặt đất và sẽ kêu la inh ỏi.

Loại ve sầu sắp lên khỏi mặt đất được đặt tên là Brood X (10).

Khoảng 35 triệu người Mỹ sống ở các vùng Philadelphia, Hoa Thịnh Đốn,Baltimore, Cincinati, Indianapolis và ngay cả thành phố New York sẽ nghe những bản hòa ca inh ỏi của hàng tỷ con ve sầu.

Theo các nhà khoa học thì không biết lúc nào những con ve sầu sẽ đồng loạt chui lên, nhưng các nhà khoa học cũng biết đó là vào 1 ban đêm khi nhiệt độ ở mặt đất là 64 độ F và không có gió hay mưa diễn ra trong đêm đó.

Những tiếng ve kêu hòa tấu có thể rất to lên đến 90 decibels và có thể làm hư hại màng nhĩ của con người nhất là của những trẻ em.

Ve sầu tuy nhiên không gây hại, và là một món ăn bổ dưỡng.

Theo bà Jenna Jadin, khảo cứu gia về côn trùng học của trường đại học Maryland thì ve sầu được dùng thay thế cho những hạt nuts hay nho trong nhiều món ăn và cũng theo bà Jadin thì côn trùng là một món ăn bổ dưỡng.