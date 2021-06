Tuần này Canada nhận 2,9 triệu liều vaccine ngừa Covid-19

Canada dự trù nhận được 2,9 triệu liều vaccine Covid-19 trong tuần này, phần lớn nhờ vào sự gia tăng các đợt giao hàng theo kế hoạch từ Pfizer/BioNTech.

Hai công ty dược phẩm này đã cung cấp khoảng 2 triệu liều mỗi tuần trong tháng 5, nhưng sẽ tăng lên 2,4 triệu liều mỗi tuần bắt đầu từ thứ Hai 31/5.

Chính phủ liên bang cho biết 500.000 liều vaccine khác sẽ đến trong tuần này từ Moderna, công ty này sẽ cung cấp các mũi tiêm trong hai chuyến hàng riêng biệt.

Chuyến đầu tiên sẽ đến vào giữa tuần trong khi chuyến thứ hai sẽ được giao vào cuối tuần này, với những liều dành để phân phối cho các tỉnh bang và vùng lãnh thổ trong tuần tới.

Chính phủ cũng đang mong đợi 1 triệu liều vaccine Oxford-AstraZeneca khác vào cuối tháng 6, mặc dù lịch trình giao hàng chi tiết chưa được xác nhận.

Số phận của hơn 300.000 liều vaccine Johnson & Johnson được giao lần đầu tiên vào tháng 4 vẫn chưa rõ ràng vì Bộ Y tế Canada đang tiếp tục xem xét tính an toàn của chúng sau những lo ngại về khả năng nhiễm độc tại một cơ sở sản xuất ở Baltimore.

Cuối tuần vừa qua, Bộ Y tế Canada quyết định gia hạn thời gian sử dụng của hàng chục ngàn liều AstraZeneca thêm một tháng. Ban đầu các lọ vaccine này ghi hạn sử dụng tốt nhất là trước ngày 31/5.

Bộ Y tế nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng quyết định gia hạn này được ủng hộ bởi nhiều bằng chứng khoa học.

Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế Canada, bất kỳ mũi tiêm nào trước đây được ấn định hết hạn vào ngày 31/5 hiện có thể được sử dụng cho đến ngày 1/7.

Một số tỉnh bang đã tạm dừng việc sử dụng vaccine AstraZeneca do các vấn đề về tiếp liệu và lo ngại xung quanh chứng rối loạn đông máu hiếm gặp. Chỉ có hơn hai chục trường hợp được xác nhận về giảm tiểu cầu miễn dịch, còn được gọi là VITT, ở Canada tính đến 27/5, với 14 trường hợp khác đang được điều tra.

Cơ quan Y tế Công cộng Canada cho biết 5 người đã chết vì tình trạng này.

Tính đến tối Chủ nhật, các tỉnh bang báo cáo đã tiêm hơn 23 triệu liều, với hơn một nửa dân số đã được tiêm ít nhất một mũi. Gần 2 triệu người Canada, tức khoảng 5% dân số, đã được tiêm chủng đầy đủ.

LT

(Theo Yahoo/ The Canadian Press)