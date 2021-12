TỬ VI THÁNG MƯỜI MỘT ÂM LỊCH 2905

Tuổi Tý: Tốt

Tổng quát: Cơ duyên xảo hợp- Chuyển hướng thăng tiến.

Vận trình của người tuổi Tý sang tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu có khuynh hướng chuyển hồng so với hơn tháng trước, chẳng khác mặt trời đã lên cao xua tan khó khăn áp lực do khí lạnh và bóng tối gây ra. Đây là lúc quý vị cảm thấy có nhiều cơ may tới với mình nên nắm lấy cơ hội. Sau khi chọn lựa mục tiêu và cân nhắc cách thực hiện để xây dựng thì nên thực hiện các dự tính quan trọng. Dịp may tới tay đừng bỏ lỡ vì sau này sẽ ân hận nhưng cũng đừng quá vội vàng sẽ cũng khó tạo thành tựu như ý.

Tiền bạc ổn định dần kể cả hai nguồn chính tài và ngoại tài. Có thể đầu tư và mua sắm chừng mực trong dịp lễ lớn và tất niên. Tuy nhiên hoàn cảnh khách quan chưa ổn định nên vẫn phải giữ thế thủ khi chi tiêu. Đừng vội và cũng đừng quên: Cơ duyên xảo hợp- Chuyển hướng thăng tiến.

Tình cảm an vui nhưng coi chừng sức khỏe vì dễ nhiễm cảm cúm và cẩn thận đề phòng khi di chuyển hay lúc làm việc để tránh rủi ro và tai nạn.

Trong tháng, trong dịp tiệc tùng, hội họp cũng phải hạn chế tiếp xúc bên ngoài và cần nhớ: “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Cũng cần bỏ chất kích thích để tránh rắc rối xảy ra cho an khang và giao tế.