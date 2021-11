TỬ VI THÁNG MƯỜI ÂM LỊCH 2897

Tháng mười âm lịch năm Tân Sửu vận trình của người tuổi Tý chuyển thấp khá nhiều so với tháng trước… Tháng trước là một tháng hanh thông nhờ nhiều sao tốt quy chiếu mệnh cung. Sang tháng này cát tinh biến dần nhường chỗ cho hung tinh thủ, chiếu. Quý vị sẽ cảm nhận khó khăn xuất hiện, trở ngại tăng dần. Về mặt sự nghiệp cũng như kinh doanh đều khó đắc thủ và không gặp cơ may hay quý nhân phù trợ. Đây là lúc áp lực trong ngoài đè nặng tâm tư người trong cuộc và nhiều lúc quý vị cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

Tuổi Sửu: Trung bình

Tổng quát: Thận trọng an khang- Uyển chuyển thích ứng.

Tháng mười âm lịch năm Tân Sửu vận trình của người tuổi Sửu hướng lên nhưng ở mức vừa phải. Nhiều hung tinh quy chiếu mệnh cung nhưng có sao hóa giải, đương số cảm thấy khó khăn trong mọi việc và áp lực công việc vẫn còn nặng nề. Có những trở ngại không ngờ xuất hiện, việc tưởng thành nhưng vào phút chót lại bại. Đây là lúc cần bình tĩnh lấy thủ làm công, lấy thoái làm tiến và thắt chặt giao tế với bạn hàng và người cộng tác. Một điều quan trọng khác là tháng này có sao Bệnh phù chiếu mệnh, nên quý vị phải coi việc gìn giữ an khang là nhiệm vụ thiết yếu.

Đừng quên tuy áp lực ngoại cảnh mạnh, nhưng cá nhân vẫn có thể tìm được lúc nghỉ ngơi thư giãn chứ không phải đợi hết áp lực mới thư giãn. Sức khỏe vẫn ở mức tháng trước, cần nghỉ ngơi và ăn ngủ điều độ, tránh thức đêm hay có các đam mê có hại như hút thuốc hay uống rượu. Không buông xuôi nhiệm vụ nhưng cũng đừng quá tham công tiếc việc, đừng quên: Thận trọng an khang- Uyển chuyển thích ứng.

Về mặt tiền bạc cũng có nhiều vấn đề, đầu tháng có dấu hiệu hao thoát nên cần thận trọng trong đầu tư và chi tiêu. Cuối tháng tài vượng hơn nhưng vẫn tuân thủ chính sách tiết kiệm.

Gia đình có mối quan tâm nhưng giao tế bên ngoài bình thường.

Tuổi Dần: Tốt

Tổng quát: Canh tân sinh hoạt-Sáng tạo tiến trình.

Tháng mười âm lịch năm Tân Sửu vận trình của người tuổi Dần có khuynh hướng thăng tiến rõ rệt so với tháng trước. Đường sự nghiệp trở nên thênh thang, bầu trời trước mắt quang đãng và rực ánh dương quang. Nguyên nhân chính là do mệnh cung có nhiều cát tinh tụ chiếu, xua tan ám khí do hung tinh để lại. Quý vị sẽ cảm thấy, tiền trình trải rộng trước mặt chỉ chờ dần thân sau khi hoạch định kế hoạch. Đây là lúc quý vị phải phát huy cái mới, nắm lấy cơ may để thực hiện và mở rộng giao tế vì sẽ có quý nhân phụ giúp. Phương châm thời kỳ này phải là: Canh tân sinh hoạt-Sáng tạo tiến trình.

Về mặt tài chính cũng hưng vượng hơn trước kể cả hai nguồn chính và phụ. Tuy nhiên, nguồn phụ có mức giới hạn nên đừng dấn thân vào cuộc đỏ đen hay đầu tư bấp bênh vì chưa tới lúc hoàn toàn hanh thông.

Tình cảm êm đềm, các hiểu lầm được giải tỏa và có duyên kỳ ngộ nếu còn độc thân hy vọng gặp tri kỷ, tri âm. Có thể có tang người thân vào cuối tháng.

Sức khỏe không tốt nhất là bệnh tiêu hóa, cần săn sóc tỉ mỉ bản thân và lái xe nên thận trọng và chừng mực khi tiếp xúc ngoại giới.