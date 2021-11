TỬ VI 2903

Tuổi Sửu:

Vận trình của người tuổi Sửu trong tuần thứ tư tháng mười năm Tân Sửu chuyển sang hanh thông hơn vào cuối tuần, nhất là về tài chính và tình cảm.

Đối với nam giới: Tiền bạc cuối tuần vượng hơn đầu tuần, nhưng khó tránh hao thoát do vật giá leo thang và chi phí sửa chữa. Chưa nên thực hiện kế hoạch đi xa như du lịch, tiếp thị…Vẫn phải coi an khang là trọng và tiết kiệm là cần. Nhìn chung việc làm hay việc học thì chưa tiến triển như ý vì có thử thách mới do áp lực khách quan chưa giảm. Có tin vui trong gia đình.

Đối với nữ giới: Tài chính tạm thời ổn định vì khoản chi chưa giảm mà nguồn thu lại bấp bênh. Được người quan tâm nhưng chưa thể quyết định bỏ cũ thay mới. Có tin vui về con cái hay sự hội họp chung vui với thân thích.

Đối với các vị cao niên: Có khả năng thay đổi chỗ ở hay phòng ngủ hoặc một quyết định về nhà cửa. Coi chừng cảm cúm…

Tuổi Dần:

Vận trình của người tuổi Dần trong tuần thứ tư tháng mười năm Tân Sửu có nhiều biến động không như ý về cả sự nghiệp lẫn sức khỏe.

Đối với nam giới: Bận rộn và lao tâm. Cần thư giãn và điều độ. Tiền bạc tạm ổn định nhưng việc làm có áp lực, tương quan nơi làm việc bế tắc, giao tế trong ngoài không ngớt gây áp lực. Nên hòa hợp và nhượng bộ.

Đối với nữ giới: Có thể đau răng hay nhức khớp. có mối lo âu vể một chứng bệnh mạn tính. Áp lực việc làm và giao tế khiến thân tâm mệt mỏi, cần thư giãn và lạc quan và sớm theo dõi chứng trạng bất thường trên cơ thể.

Đối với các vị cao niên: Có món tiền bất ngờ như quà tặng hay giảm thuế và giải quyết được một mâu thuẫn về gia đình. Đừng quên việc phòng giữ an khang là trọng khi mùa đông đến.