TỬ VI 2865

Tuổi Sửu:

Trong tuần thứ ba tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu, vận trình người tuổi Sửu nhìn chung nhiều mặt khó tiến triển như ý như về tài chính nhưng công việc có thành quả hơn trước.

Đối với nam giới: Sự nghiệp ở nguyên trạng vì thiếu cơ may và do hoàn cảnh khách quan khắt khe, tuy nhiên do khả năng thích ứng và sự nỗ lực bản thân nên đạt được một số thành tựu. Có kẻ cạnh tranh ráo riết. Nhưng nên tránh khẩu thiệt thị phi, nên hòa giải và đoàn kết để khắc phục khó khăn còn tồn tại do dịch bệnh. Tài chính hao thoát trong tuần, và chưa hy vọng ở nguồn phụ và khó giảm nhu cầu chi tiêu.

Đối với nữ giới: Một tuần bình thường. Phòng rủi ro trong nhà hay hư hỏng máy móc. Có tin vui về tình cảm. Tiền bạc chưa ổn định vì nguồn phụ chưa có. Khó có cơ may tìm việc tốt hơn. Cuối tuần có người giúp đỡ ý kiến thực hiện dự án đầy hy vọng. Sinh hoạt, nhất là kihi ra ngoài nên thận trọng phòng giữ an khang.

Đối với giới cao niên: Thận trọng trong di chuyển và khi thời tiết biến đổi càng phải lưu ý cũng như khi dịch bệnh còn đe dọa. Có cơ hội hội họp hay tiệc tùng quy mô nhỏ với thân thích, bạn bè để hàn huyên sau những tháng cách ly.

Tuổi Dần:

Trong tuần thứ ba tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu, vận trình người tuổi Dần chưa yên về sự nghiệp và tài chính. Sức khỏe cũng có chút rắc rối cần sớm theo dõi.

Đối với nam giới: Tình cảm có xáo trộn vì đối tượng hiểu lầm hay bạn bè mâu thuẫn. Hơn nữa, sức khỏe khó tránh áp lực. Lại thêm tiền bạc hao thoát. Nhiều diễn tiến xảy ra khiến dự án khó thành và áp lực cạnh tranh nơi làm việc hay buôn bán thêm tăng. Tuần này càng cần thư giãn và tìm cách nghỉ ngơi hơn là bồn chồn, vất vả vô ích.

Đối với nữ giới: Thiếu người giúp đỡ hay cơ may về việc làm nên phải một mình quán xuyến nên khó tránh vất vả. Di chuyển nên thận trọng tránh rủi ro hoặc rắc rối. Tiền bạc thì nguồn chính ổn định nhưng cuối tuần hao thoát do nhu cầu chi tiêu tăng do bảo trì, sửa chữa, mua sắm và giải trí… Hạn chế các cuộc vui vì sức khỏe thiếu ổn định.

Đối với giới cao niên: Có tin vui từ xa. Nên coi trọng sự thư giãn và tri túc hơn là bồn chồn, xông xáo.