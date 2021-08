TỬ VI 2873

Tuổi Tý:

Vận trình của người tuổi Tý trong tuần thứ hai tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu, so với tuần trước, về mặt sự nghiệp tạm khả quan, còn các mặt khác ổn định dần.

Đối với nam giới: Tiền bạc ổn định hơn tuần trước, có người rủ hùn hạp tiền bạc nhưng việc làm chưa rõ thuận lợi, nên thận trọng từng bước tham gia hơn là vội vàng ký kết. Làm hư một món đồ hay mất mát đồ đạc vào cuối tuần. Công việc nặng nề và kém hứng thú nhưng kết quả như dự trù.

Đối với nữ giới: Giải quyết được một rắc rối cũ về tài chính nhưng chưa thuận lợi trong một tiêu pha mới. Có thay đổi trong công việc, tuy khá hơn trước nhưng chưa giải tỏa được bế tắc hiện tại. Phòng mâu thuẫn với thân thích do ngôn ngữ bất cẩn hay do cảm xúc quá mẫn do hoàn cảnh khách quan gây ra.

Đối với các vị cao niên: Dự tính làm việc hòa giải một mâu thuẫn giữa thân thích nhưng chưa thành nhưng có nguồn kích thích, động viên hay lời khen ngợi từ thân hữu. Một món quà tới bất ngờ kèm theo lời thăm hỏi ân cần.