Tự do lưu thông giữa các tỉnh bang Ontario, Manitoba và Quebec: Từ ngày 16/6

Theo bà Sylvia Jones, Bộ trưởng an ninh tỉnh bang Ontario thì bắt đầu từ

Lệnh cấm lưu thông liên tỉnh bang đã được chính quyền tỉnh bang Ontario công bố vào ngày 16 tháng 4 vừa qua, nhằm ngăn cản sự lây lan của Covid.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai 14/6, Bộ An ninh Công cộng Québec cho biết: “Việc mở cửa trở lại này áp dụng cho bất kỳ ai muốn đi lại giữa hai tỉnh bang, không có ngoại lệ”.

Biên giới giữa hai tỉnh bang, nơi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, đã bị đóng cửa vào cuối tháng 4 đối với các chuyến đi không cần thiết khi Ontario chứng kiến các ca nhiễm Covid-19 tăng cao.

Trong thời gian đó có một số trường hợp ngoại lệ, nhưng sự hiện diện của cảnh sát đã được gia tăng ở cả hai bên biên giới trong nỗ lực ngăn chặn làn sóng của virus. Các trạm kiểm soát đã được thiết lập tại các điểm qua lại để thực thi việc đóng cửa.

Quy định của Québec đòi hỏi các cư dân trở về từ Toronto phải tự cách ly 14 ngày cũng được dỡ bỏ từ ngày 16/6.

Với việc mở cửa lại, Bộ trưởng An ninh Québec Geneviève Guilbault vẫn khuyến cáo thận trọng khi đi lại giữa hai tỉnh bang.

Theo kế hoạch, người dân Ontario cũng sẽ được phép dùng bữa tại các nhà hàng ở tỉnh bang Québec – nhưng họ vẫn phải tôn trọng các biện pháp tại chỗ.

Bà Guilbault viết trên Twitter: “Chúng tôi đang trông đợi vào sự hợp tác của du khách Ontario để họ tuân thủ các quy định y tế được áp dụng ở các khu vực khác nhau của Québec”.

Quyết định này được đưa ra khi tình hình được cải thiện ở cả hai tỉnh bang và các hạn chế khác liên quan đến đại dịch đã được nới lỏng trong những tuần gần đây.

Trong khi đó, biên giới giữa Ontario và Manitoba cũng sẽ mở cửa trở lại vào thứ Tư 16/6.

Thế Lai-TH

(Theo GlobalNews, 680news.com)