Truy lùng một người Việt mưu toan giết người bằng súng shotgun

London: Trong hôm thứ hai ngày 21 tháng 6, cảnh sát thành phố London, Anh quốc đang mở cuộc truy lùng một người Việt đã bắn một người khác, bằng súng shotgun, trong đêm hôm thứ bảy ngày 19 tháng 6 tại khúc đường Boullee Street trong khu vực phía đông của thành phố London.

Tuy chưa bắt giữ được nghi can, nhưng qua những chứng cớ của cuộc điều tra, cảnh sát đã buộc tội sử dụng vũ khí, mưu toan giết người, cho nghi can Jack Corey Nguyễn, 30 tuổi.

Theo bản cáo trạng thì vào lúc 1.20 chiều hôm thứ bảy các nhân viên cấp cứu đã được báo tin đến cứu cấp sau khi có vụ bạo động diễn ra.

Nghi can Jack Corey Nguyễn đã bắn súng shotgun từ trên xe vào một người đàn ông 45 tuổi khác, nhưng nạn nhân vô sự.

Cũng theo sở cảnh sát thì nghi can và nạn nhân là hai người quen biết nhau.