Truy lùng kẻ trộm ăn cắp số lượng bạc trị giá 11 triệu dollars

Montreal: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 26 tháng 10, các cơ quan an ninh Canada đang truy lùng những tên trộm đã ăn cắp một thùng hàng chứa kim loại bạc trị giá lên đến 11 triệu dollars.

Thùng chứa bạc này bị kẻ trộm ăn cắp trên một tàu chở hàng ở hải cảng Montreal vào tháng giêng năm 2020.

Đại dịch covid khiến cho việc truy tầm phải đình trệ và cho đến hôm nay, các cơ quan an ninh Canada mới cho mở cuộc truy lùng đại quy mô.

Theo các cơ quan an ninh thì số lượng kim loại bạc bị mất cắp là những thanh bạc có số hiệu và chữ ” Korea Zinc” được khắc trên những thanh bạc này.

Cũng theo các cơ quan an ninh thì kẻ trộm có thể nấu chảy những thanh bạc này thành từng khối, trước khi bán đi, để tránh bị nhận diện.

Tuy nhiên các nhà chức trách cũng nói là người ta đã tìm lại được một số trong số những thanh bạc bị mất cắp ở Toronto, tỉnh bang British Columbia và ở biên giới của tiểu bang Massachusetts.