Trung Quốc trừng phạt 27 viên chức sau cuộc thi marathon chết 21 người

Hàng loạt giới chức cấp huyện và cấp thành phố ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã bị kỷ luật sau vụ 21 vận động viên marathon thiệt mạng hôm 22/5.

Theo Reuters, bà Trương Văn Linh, chủ tịch huyện Cảnh Thái, thành phố Bạch Ngân, đã bị cách chức. Bí thư và thị trưởng thành phố Bạch Ngân cũng bị kỷ luật.

Tờ Wall Street Journal hôm 10/6 đưa tin Bí thư huyện ủy Lý Tắc Bình (Jingtai Li Zuobi), tỉnh Cam Túc, được phát giác thiệt mạng sau khi nhảy từ tòa chung cư ông đang ở vào sáng 9/6. Người dân địa phương cho biết trước đó các viên chức kỷ luật của đảng Cộng sản Trung Quốc đã tới nhà Bí thư Lý.

Tạp chí nhà nước Trung Quốc Western China Development hôm 10/6 cũng trích nguồn tin từ các viên chức địa phương, xác nhận cái chết của Bí thư Lý là do tự tử.

Ông Ly là một trong những người đồng tổ chức giải chạy siêu việt dã 100km ở tỉnh Cam Túc hôm 22/5. Giải đã trở thành thảm kịch khi 21 vận động viên chết vì hạ thân nhiệt, đói khát do thời tiết xấu.

Chính quyền Cam Túc cho biết giải chạy siêu việt dã đã gây ra thiệt hại lớn về tính mạng và là bài học đau đớn. Giới chức Cam Túc lập tức thành lập đội điều tra tìm hiểu nguyên nhân nhà tổ chức phớt lờ cảnh báo thời tiết, dẫn đến thảm kịch này.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cũng đang điều tra các tình huống xung quanh thảm kịch Cam Túc. Đây là sự kiện gây chấn động Trung Quốc và giới vận động viên thế giới trong bối cảnh các giải chạy và sự kiện thể thao đang bùng nổ.

Sau thảm kịch Cam Túc, Tổng cục Thể thao Trung Quốc hôm 2/6 thông báo đình chỉ vô thời hạn tất cả “sự kiện thể thao có độ rủi ro cao, không rõ ràng trách nhiệm quản lý, quy tắc bảo vệ an toàn” cho người tham dự.