Cựu tổng thống Trump kiện cháu gái Mary và tờ New York Times vì công bố các thông tin về thuế cũng như tình hình tài chính của ông.

Trong đơn khiếu nại dài 27 trang, được nộp tại Tòa án Tối cao New York tuần qua, luật sư Alina Habba của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trình bày: “Các bị đơn đã tiến hành âm mưu tinh vi để có được các hồ sơ bí mật và nhạy cảm, nhằm phục vụ lợi ích cá nhân và sử dụng làm phương tiện hợp pháp hóa các hành động của họ một cách sai lầm”.

Đơn kiện của Trump cáo buộc cháu gái ruột Mary Trump vi phạm thỏa thuận không tiết lộ thông tin khi công bố tài liệu thuế cá nhân của ông với tờ New York Times. Nguyên đơn đòi khoản bồi thường thiệt hại không dưới 100 triệu Mỹ kim.

Phía luật sư của Trump cho rằng các phóng viên của tờ New York Times gồm Susanne Craig, David Barstow và Russell Buettner đã cố tìm kiếm hồ sơ thuế của Trump và không ngừng thuyết phục Mary Trump giúp sức.

Phát ngôn viên New York Times Danielle Rhoades Ha cho biết tờ báo này sẽ theo đuổi vụ kiện tới cùng. Mary Trump gọi vụ kiện từ chú ruột là “sự tuyệt vọng” và cho thấy ông là “người thất bại”.

New York Times tháng 9 năm ngoái đưa tin cựu tổng thống Trump gần như không đóng thuế thu nhập trong 10-15 năm nhờ khai báo thua lỗ kinh doanh, dù vẫn nhận được hàng trăm triệu Mỹ kim từ chương trình truyền hình thực tế của mình và các thương vụ khác.

Mary Trump thừa nhận là một nguồn tin cho New York Times. Năm ngoái bà cũng xuất bản cuốn sách “Too Much & Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Quá nhiều và không bao giờ là đủ: Gia đình tôi đã tạo ra người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới như thế nào?). Cuốn sách đã bán được gần một triệu bản vào ngày phát hành.

Mary là con gái của Fred Trump Jr., người anh qua đời năm 1981 của cựu tổng thống Mỹ. Cô gần đây thường xuất hiện trước truyền thông để tiết lộ những ồn ào liên quan đến bất hòa trong gia đình Trump.