Trí thông minh nhân tạo AI giúp tìm ra những bí mật của The Beatles

Trong bộ phim tài liệu phát sóng mới đây, Peter Jackson đã sử dụng AI, trí thông minh nhân tạo, để làm cho những cuộc trò chuyện riêng tư trong một phim quay vào năm 1969 về The Beatles trở nên rõ ràng.

Hồi đầu tháng giêng năm 1969, The Beatles đã tập dợt tại xưởng phim Twickenham, Luân Đôn. Và sau này mọi người đều biết đó là album gốc cuối cùng của họ: “Let It Be”.

Có mặt bên cạnh The Beatles trong nhiều tuần lễ, đạo diễn Michael Lindsay-Hogg chịu trách nhiệm làm phim ghi lại cuộc tập dợt, và cho ra đời một cuốn phim tài liệu với chất liệu thực tế từ chính cuộc tập dợt đó.

Trên thực tế, Lindsay-Hogg cũng không biết những thước phim mình làm sẽ ghi lại những giờ phút cuối cùng của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles, vì ngay sau đó ban nhạc đã tan rã

Phim công chiếu vào tháng 4/1970, mang tên một bản nhạc của The Beatles: “Let It Be”. Nhưng phim này không gây được tiếng vang nào cả. Và những nhân vật chính, tức The Beatles cũng chẳng xem trọng nó.

Đó là 60 giờ của những cảnh quay vẫn chưa được hề được công bố. Và đó là tài liệu để đạo diễn người Tân Tây Lan Peter Jackson – đạo diễn của hai bộ phim nổi tiếng “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, “Người Hobbit” – đã sục vào để chọn lọc, sử dụng lại. Mục tiêu của ông là cung cấp một câu chuyện về sự kết thúc của The Beatles.

Kết quả là một bộ phim tài liệu ba phần, được phát sóng từ ngày 25/11 trên nền tảng trực tuyến Disney +. Nhưng để làm được điều này, Peter Jackson đã nhờ đến sự giúp đỡ của một phụ tá đáng ngạc nhiên: trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Peter Jackson, khi các thành viên The Beatles nói chuyện với nhau, “họ mở lớn ampli lên và họ gảy dây đàn guitar một cách thô bạo. Họ đang gảy, chứ họ không chơi đàn, không có giai điệu, họ chỉ tạo ra tiếng ồn”.

Vì vậy, tất cả những gì mà micro của Michael Lindsay-Hogg ghi được đều là tiếng guitar khá lớn, nhưng phim lại cho thấy The Beatles đang trò chuyện, trò chuyện riêng tư.

Đạo diễn Peter Jackson cho biết tiếp: “Những gì chúng tôi đã làm, với sự trợ giúp của máy tính và trí tuệ nhân tạo, là loại bỏ âm thanh từ guitar; do đó có thể nghe được những cuộc trò chuyện riêng tư này”.

Theo trang báo mạng Guitar.com, bộ phim “Get Back” kéo dài tổng cộng gần tám giờ, chứa đựng những cuộc trao đổi “đã không được biết đến trong năm mươi năm qua”. Tuy nhiên, tờ báo mạng này không nêu chi tiết.

Nhưng Guitar.com có chỉ ra rằng AI không chỉ được sử dụng để dựng lại những cuộc chuyện trò riêng tư của The Beatles mà nó còn giúp đưa vào âm thanh có độ phân giải cao của buổi tập dợt hồi đó. Cách nay 50 năm, chỉ có “bản thu mono không phối trộn gì cả do đoàn làm phim của Michael Lindsay-Hogg thực hiện”.