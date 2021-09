Trang điểm che phủ lỗ chân lông to

1. DƯỠNG ẨM TRƯỚC KHI TRANG ĐIỂM RẤT QUAN TRỌNG

Khi làn da bị lỗ chân lông to phải chú ý đến việc dưỡng ẩm trước khi trang điểm. Chuyên viên trang điểm khuyên rằng trước khi trang điểm nên thoa kem dưỡng lên những vùng da có lỗ chân lông to để làm đầy lỗ chân lông và giúp lớp nền mịn màng, như vậy lớp trang điểm mượt mà và lâu trôi hơn. Ngược lại nếu không dưỡng ẩm, da bị khô sau khi trang điểm thì lỗ chân lông càng lộ rõ.

2. CHỌN KEM LÓT PHÙ HỢP

Việc lựa chọn mỹ phẩm trang điểm cũng rất quan trọng nếu muốn che lỗ chân lông hiệu quả. Để các lớp trang điểm tiếp theo được hoàn hảo và mịn màng, bạn nên dùng những loại kem lót có khả năng kiềm dầu cho da. Kem lót dạng gel trong suốt là gợi ý tốt dành cho người da dầu.

Tuy nhiên, cần lưu ý không chà xát lên da vì sẽ làm lớp kem dễ dàng bị “bay” khỏi da. Cách thoa kem lót hiệu quả nhất là dùng các đầu ngón tay vỗ nhẹ nhàng lên da để lớp kem thẩm thấu và bám chắc hơn. Cách này giúp lớp make up trở nên mượt mà hơn hẳn, lỗ chân lông to cũng biến mất so với khi không dùng kem lót.

3. KỸ THUẬT TRANG ĐIỂM

Khi trang điểm cho lỗ chân lông cần đặc biệt chú ý đến kỹ thuật. Không đúng kỹ thuật sẽ không thể che phủ được lỗ chân lông mà còn có thể khiến lỗ chân lông bị bí do phấn, lớp trang điểm thô ráp hay thậm chí là phấn nổi cộm.

Với kem nền không nên thoa theo chiều ngang mà hãy thoa từ dưới cơ mặt lên trên, từ khóe miệng đến cánh mũi, rồi đến khóe mắt. Nếu trang điểm sai cách, việc chà xát mạnh sẽ khiến lớp trang điểm trên bề mặt bị trôi đi, nhưng một phần kem nền đã đi vào những lỗ chân lông gây bít tắc cho làn da, trông giống như hạt vừng trắng. Nên thoa nhẹ nhàng trong để kem nền có thể lấp đầy lỗ chân lông.

Để giữ cho lớp trang điểm lâu trôi, thì bước cuối cùng để hoàn thiện chính là chấm nhẹ kem che khuyết điểm vào những vùng có lỗ chân lông to. Dùng ngón tay vỗ nhẹ lên da hoặc dùng cọ tán kem che khuyết điểm đầu dẹt để chấm và tán đều lên da. Lưu ý nếu đang dùng đầu ngón tay để trang điểm thì nên dùng ngón trỏ hoặc ngón đeo nhẫn để tránh dùng lực quá mạnh tay khiến lớp trang điểm đã thoa trước đó bị đẩy ra ngoài.

4. DÙNG PHẤN PHỦ ĐỂ KHÓA LỚP TRANG ĐIỂM

Khóa lớp trang điểm cũng là một điểm cần đặc biệt chú ý khi trang điểm những vùng da có lỗ chân lông to. Vì phấn phủ bóng (ngọc trai) sẽ rất dễ làm lộ lỗ chân lông nên bạn nên chọn phấn phủ dạng lì để trang điểm, điều này sẽ giúp lỗ chân lông se khít lại và tạo cảm giác làn da căng mọng, mịn màng hơn.

Một chi tiết nữa là da khô thì lượng dầu không nhiều nên có thể dùng miếng mút để cố định lớp trang điểm, đối với da dầu thì nên dùng cọ dày để cố định lớp trang điểm giúp bền màu, lâu trôi.

Thu Vân (Theo B321)